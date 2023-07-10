Суд усунув мера Рівного з посади

Рішення Третяк має право оскаржити

Сьогодні, 10 липня, суд першої інстанції визнав винним у скоєнні корупційного адмінправопорушення Міського голову Рівного Олександра Третьяка та усунув його з посади на рік. Про це повідомляє «Суспільне».

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За даними видання, покарання передбачає штраф у розмірі 6 800 грн, а також позбавлення права обіймати посаду терміном в один рік. Це рішення можна оскаржити.

Третяк вже відреагував на рішення суду, сказавши, що «справа є знущанням із закону і суперечить здоровому глузду». Посадовець наразі перебуває у відрядженні у Німеччині.

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Раніше НАЗК склало три протоколи на мера Рівного Олександра Третяка. Приводом для них став конфлікт інтересів: щодо повернення собі премій, голосування за призначення керуючою справами виконкому та призначення їй премій і надбавок. Перші два протоколи закрили за відсутністю складу порушення та за строками давності.

Незакрита справа, по якій, власне і суд прийняв вказане рішення, стосується нарахування премій і доплат керуючій справами міськвиконкому Марії Корнійчук, яка під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду Третяка 45 тис.грн. НАЗК вбачає у цьому конфлікт інтересів, сам мер це неодноразово заперечував.

Чиновник вважає, що справа проти нього «є знущанням із закону і суперечить здоровому глузду». «Вже сьогодні, ми очікуємо рішення суду проти мене, яке буде використано для подальших маніпуляцій щодо посади міського голови. На жаль, попри безглуздість справи, маємо інформацію: брудне замовлення прийняте і має бути виконано... Абсурдний судовий процес є атакою на мене, яка пов'язана з місцевими політичними амбіціями та адміністративним тиском», – написав Третяк у Telegram.

Нагадаємо, у січні 2022 року поліція відкрила кримінальне провадження проти мера Рівного за афери з нерухомістю.