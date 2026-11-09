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Путін посилює контроль над росіянами: нові плани розкрила розвідка

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Путін посилює контроль над росіянами: нові плани розкрила розвідка
Військова поліція РФ зможе, зокрема, організовувати засідки та застосовувати спеціальні засоби
фото з відкритих джерел

Кремль розширює повноваження силовиків і впроваджує військову підготовку в школах

Російська влада готує нові механізми контролю над військовозобов'язаними та військовослужбовцями, які намагаються уникнути служби. Паралельно Кремль поширює військову підготовку на цивільну освіту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За оцінкою української розвідки, Росія продовжує перебудовувати державний апарат під потреби війни. Один із напрямів – посилення військової поліції, якій планують надати додаткові інструменти для розшуку та затримання тих, хто ухиляється від військової служби.

Військова поліція отримує нові повноваження

Як зазначає СЗРУ, у Росії підготували проєкт президентського указу, який передбачає розширення функцій військової поліції. Документ стосується розшуку та затримання громадян, які ухиляються від строкової служби чи мобілізації, а також військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини.

Для виконання цих завдань передбачено створення спеціальних груп затримання та підрозділів швидкого реагування. Військова поліція зможе:

  • організовувати засідки;
  • встановлювати дорожні загородження та спостережні пости;
  • переслідувати людей, яких розшукують;
  • застосовувати спеціальні засоби.

Українська розвідка звертає увагу, що розширення повноважень військової поліції відбувається на тлі конкуренції між російськими силовими відомствами. Зокрема, йдеться про боротьбу за вплив між міністерством оборони, міністерством внутрішніх справ та Росгвардією.

Кожна із цих структур прагне отримати більше повноважень, ресурсів та контролю над військовослужбовцями, мобілізованими й призовниками. Посилення військової поліції може стати ще одним інструментом примусу до військової служби.

Російські школи перетворюють на осередки військової підготовки

Мілітаризація в Росії не обмежується армією та силовими структурами. За інформацією СЗРУ, Кремль дедалі активніше поширює військову ідеологію на цивільну сферу, передусім на освіту.

У російських школах запроваджують військово-патріотичні заходи та елементи початкової військової підготовки. Учнів залучають до занять із використанням безпілотників, а також до інших навчальних програм військового спрямування. Про це повідомляв Центр протидії дезінформації.

Масштаби цієї політики підтверджують і рішення російського уряду. У січні 2026 року там затвердили перелік обладнання для шкільного предмета «Основи безпеки та захисту Батьківщини». До нього увійшли:

  • макети стрілецької зброї та гранат;
  • навчальне обладнання для відпрацювання навичок надання першої допомоги при бойових пораненнях;
  • комплекти для складання безпілотників;
  • обладнання та програмне забезпечення для керування дронами.

Раніше російське міністерство освіти оголосило про плани підготувати до 2030 року мільйон фахівців у сфері безпілотних авіаційних систем. Для цього передбачалося залучити до перепідготовки близько 2,5 тис. викладачів із понад 520 шкіл та 30 закладів професійної освіти.

Путін посилює контроль над росіянами: нові плани розкрила розвідка фото 1
фото з відкритих джерел

Окремий напрям – пропагандистська робота з дітьми та молоддю. Школярам нав'язують сприйняття війни як звичайної частини життя держави, а військову службу та підготовку до неї подають як суспільну норму.

Українська розвідка розглядає ці процеси як складові єдиної державної політики. Кремль одночасно посилює контроль над тими, хто вже перебуває в армії або може бути призваний, і формує лояльне до мілітаризованої держави молоде покоління.

У СЗРУ наголошують, що російське керівництво не демонструє готовності переглядати воєнний курс. Потреби війни залишаються пріоритетом державної політики, а її наслідки дедалі відчутніше впливатимуть на повсякденне життя громадян РФ.

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла про наміри Росії інтегрувати підготовку операторів безпілотників у систему фізичного виховання.

Теги: розвідка росія військові поліція школярі

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