Операція «Посейдон»: хакери здобули секретні дані про флот РФ

Ukrainian Militant: отримано матеріали держтаємниці за 70 проєктами кораблів і підводних човнів

Українське хакерське угруповання Ukrainian Militant у межах операції «Посейдон» здійснило масштабну компрометацію наукової та виробничої бази військово-морського флоту Росії, отримавши документацію щодо 70 проєктів кораблів, суден і підводних човнів, які Росія будує або модернізує. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення угруповання.

Які підприємства зламали

За словами хакерів, скомпрометовано діяльність і кооперацію низки наукових організацій, розробників та виробників — зокрема ЦНДІ «Електроприлад», конструкторських бюро «Рубін» і «Малахіт», концерну «Океанприлад», АТ «Елара», концерну «Вега», а також Державного науково-дослідного навігаційно-гідрографічного інституту (ГНІНГІ). Йдеться також про структури, задіяні в роботах ЦНДІМАШ, навігаційному обладнанні, цифровій гідрографії та військово-науковому супроводі відповідних програм.

«Нами здійснено масштабну компрометацію наукової та виробничої бази противника, – йдеться у заяві Ukrainian Militant. – Ми завдали непоправного удару ворогу».

Документи, за твердженням хакерів, розкривають взаємодію виконавців, конструкторську документацію різного рівня, склад виробничої кооперації, етапи науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, хід випробувань та фактичний стан окремих розробок.

Про які кораблі та підводні човни йдеться

Матеріали безпосередньо стосуються атомного й дизель-електричного підводного флоту Росії, сучасних фрегатів, корветів, а також десантних та арктичних кораблів. Документально зафіксовані роботи щодо:

атомних підводних човнів проєкту 949АМ «Антей»;

дизель-електричних підводних човнів проєкту 636.3 «Варшав'янка»;

фрегатів проєкту 22350;

корветів проєкту 20386;

патрульних кораблів проєкту 23550;

десантних кораблів проєктів 11711 та 23900;

арктичних кораблів проєкту 23770.

Для низки проєктів хакери кажуть, що отримали відомості про склад і модернізацію навігаційного озброєння, розміщення апаратури, кабельні з'єднання, інформаційні інтерфейси та результати випробувань.

Навігація, гідроакустика та підводні технології

Окремий і найбільший блок здобутих матеріалів стосується корабельної та підводної навігації, інтегрованих систем управління, гідроакустики, радіонавігації, високоточного навігаційно-часового забезпечення, інерціальної навігації, цифрової гідрографії та картографії, морської робототехніки, автономної навігації підводних апаратів за рельєфом і геофізичними полями, гідрометеорологічного забезпечення та досліджень Арктичного шельфу.

Серед систем і перспективних розробок, документація яких потрапила до хакерів, — «Симфонія», «Чардаш», «Кама-НС-ВК», «Спрут-Н1», «Приплив», 14Ц217, АКНГ/ПНГ-23820 та ІСУ НК-23550, а також перспективні науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи «Касатка», «Вітер», «Беринг», «Диригент», «Полігон», «Андромеда», «Архіваріус», «Альмукантарат» і «Сигал-М». За словами хакерів, ці роботи розкривають розвиток високоточної інерціальної навігації, автономності підводних апаратів без супутникової навігації, корекції курсу підводних човнів та автономних безпілотних підводних апаратів за геофізичними полями, а також перехід військової гідрографії до цифрових стандартів S-100.

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фото: Ukrainian Militant / Telegram

Дані про морське дно та Арктику

Окремий масив, за твердженням Ukrainian Militant, становить первинна інформація про морське середовище та морське дно: матеріали експедицій, результати арктичних досліджень, точні координати й глибини, маршрути та профілі досліджень, батиметричні, акустичні й гравіметричні дані, калібрувальні й операційні параметри, а також машинозчитувані геопросторові файли.

Рівень секретності

Хакери стверджують, що в отриманому масиві є тактико-технічні завдання, технічні умови, керівництва з експлуатації, структурні, функціональні та електричні схеми, математичне забезпечення, алгоритми й формули, показники точності та надійності, протоколи й формати інформаційного обміну, програми і методики випробувань та акти фактичних випробувань. За їхніми словами, зокрема щодо «Симфонії», ІСУ НК-23550, «Чардаша», «Кама-НС-ВК» і «Спрута-Н1», масив дозволяє реконструювати архітектуру, алгоритми, інтерфейси та процедури взаємодії систем.

У повідомленні йдеться, що частина матеріалів має гриф «для службового користування», частина стосується секретних науково-дослідних робіт, а окремі документи й алгоритми становлять державну таємницю рівня «цілком таємно». Також в масиві є інформаційні потоки рівня «таємно» та вимоги щодо захисту інформації й протидії іноземним технічним розвідкам.

«Глибина компрометації для противника критична», – заявили в Ukrainian Militant, додавши, що операцію «Посейдон» завершено «абсолютним результатом».

Нагадаємо, раніше українські хакери розкрили глибоку кризу оборонно-промислового комплексу Росії, отримавши доступ до закритих нарад міністерства промисловості та торгівлі РФ. До слова, місяцем раніше кіберфахівці зламали «Сбербанк» і дізналися реальні втрати армії РФ з листування керівництва банку.