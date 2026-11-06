У Краснодарському краї атаковано Афіпський НПЗ

Афіпський нафтопереробний завод – це велике підприємство нафтопереробки в Краснодарському краї Росії

Вночі 6 листопада у селищі Афіпський Краснодарського краю РФ пролунала серія вибухів. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

За попередньою інформацією, безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод.

Після вибухів на території Афіпського НПЗ спалахнула пожежа. Також вибухи пролунали в Адигеї.

Чому Афіпський НПЗ – стратегічна ціль?

Афіпський НПЗ розташований біля селища Афіпський, за 18 км. від Краснодара. Завод належить групі «Сафмар» і є одним із найбільших на півдні Росії: проєктна потужність – 6,25 млн тонн нафти на рік, а фактична переробка, за даними Reuters, сягає 7,2 млн тонн. Це понад 2% усього обсягу нафтопереробки РФ.

Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне та авіаційний гас. Саме авіагас і дизель – те, що живить російську армію на південному напрямку. Як зазначав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, розташування заводу в Краснодарському краї робить його ключовим логістичним вузлом постачання палива для військової техніки РФ. Генштаб ЗСУ неодноразово підтверджував, що завод «задіяний у забезпеченні окупаційної армії».

Як відомо, Краснодарський край – не лише паливна база армії РФ. Саме звідси росіяни регулярно запускають по Україні дрони-камікадзе «шахед». На аеродромі Приморсько-Ахтарськ базуються літаки та зберігаються безпілотники, якими ворог б'є по українських містах. Аеродром Єйськ, розташований «через затоку» від Маріуполя, використовується для базування бомбардувальників Су-34. Обидва об'єкти вже ставали цілями українських ударів.

Знищення паливних потужностей у регіоні водночас б'є і по логістиці постачання пального до цих баз.

Як відомо, у ніч на 5 листопада російське місто Рязань опинилося під атакою безпілотників.

Місцеві жителі повідомили про серію потужних вибухів, після яких на Рязанському нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.

Також у ніч на 4 листопада безпілотники завдали удару по логістичному комплексу маркетплейсу Ozon у місті Адигейськ (Республіка Адигея).

Як повідомляють представники компанії, атака спричинила займання на об'єкті, однак усіх співробітників вдалося вчасно евакуювати, і, за попередніми даними, ніхто не постраждав.