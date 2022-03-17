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    Росія випустила ракети по панамських кораблях у Чорному морі

    Внаслідок ракетного удару один корабель затонув - Росія випустила ракети по панамських кораблях у Чорному морі
    Внаслідок ракетного удару один корабель затонув

    У Чорному морі Росія нищить іноземні судна

    У Чорному морі російські ракети вдарили у три кораблі під панамським прапором. Про це пише Reuters із посиланням на Морське управління Панами.

    Одне судно затонуло, але обійшлося без жертв.

    Два інші кораблі залишаються на плаву із пошкодженнями.

    Нагадаємо, 15 березня російські загарбники вдалися до обстрілу з авіації та корабельної артилерії двох населених пунктів в Одеській області.

    Також повідомлялося, що в Чорному морі в бік Одеси рухається три групи військових кораблів. У трьох групах – 14 кораблів, у тому числі й десантні.

    Відомо, що РФ вчиняє піратські атаки в Чорному морі: захоплено три українських судна.

    2 березня Росія завдала ракетного удару по іноземному судну у порту Ольвія.

    Теги: росія Чорне море війна обстріл корабель
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    Росія випустила ракети по панамських кораблях у Чорному морі