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    До Одеси прямують 14 ворожих кораблів

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    Російський флот згрупувався у три банди - До Одеси прямують 14 ворожих кораблів
    Російський флот згрупувався у три банди
    фото з відкритих джерел

    Серед військових суден помічені десантні – Naval News

    У Чорному морі в бік Одеси рухається три групи військових кораблів. У трьох групах – 14 кораблів, у тому числі й десантні. Про це повідомляє Naval News.

    Як повідомляє видання, на супутникових знімках видно кораблі ВМФ РФ, які наближаються до українського узбережжя. Станом на 11:41 за місцевим часом було помічено як мінімум 14 кораблів.

    Незалежний оборонний аналітик Деміен Саймон допоміг визначити, що це за кораблі. За попереднім аналізом, кораблі поділені на три групи. Дві складаються з бойових, а в одній – десантні кораблі. Десантні кораблі, швидше за все, рухаються з Криму.

    Північну групу очолює буксир або тральщик. За ним два десантні кораблі і ще один на буксирі.

    У другій групі бойові кораблі меншого розміру. Можливо, це ракетні корвети.

    У південній групі йде крейсер «Москва» класу «Слава». Далі йдуть два десантні кораблі класу «Алігатор» і десантний корабель класу «Іван Грен» або «Петро Моргунов». Також є ще бойовий корабель меншого розміру, ракетний корвет класу «Буян-М».

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    Нагадаємо, сьогодні рашисти обстріляли Одещину з кораблів та літаків.

    Напередодні стало відомо, що рашисти готуються висадити десант в Одесі – РНБО.

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    Теги: Одеса корабель флот
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    До Одеси прямують 14 ворожих кораблів