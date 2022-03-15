До Одеси прямують 14 ворожих кораблів

Серед військових суден помічені десантні – Naval News

У Чорному морі в бік Одеси рухається три групи військових кораблів. У трьох групах – 14 кораблів, у тому числі й десантні. Про це повідомляє Naval News.

Як повідомляє видання, на супутникових знімках видно кораблі ВМФ РФ, які наближаються до українського узбережжя. Станом на 11:41 за місцевим часом було помічено як мінімум 14 кораблів.

Незалежний оборонний аналітик Деміен Саймон допоміг визначити, що це за кораблі. За попереднім аналізом, кораблі поділені на три групи. Дві складаються з бойових, а в одній – десантні кораблі. Десантні кораблі, швидше за все, рухаються з Криму.

Північну групу очолює буксир або тральщик. За ним два десантні кораблі і ще один на буксирі.

У другій групі бойові кораблі меншого розміру. Можливо, це ракетні корвети.

У південній групі йде крейсер «Москва» класу «Слава». Далі йдуть два десантні кораблі класу «Алігатор» і десантний корабель класу «Іван Грен» або «Петро Моргунов». Також є ще бойовий корабель меншого розміру, ракетний корвет класу «Буян-М».

Нагадаємо, сьогодні рашисти обстріляли Одещину з кораблів та літаків.

Напередодні стало відомо, що рашисти готуються висадити десант в Одесі – РНБО.

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