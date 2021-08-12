Росія встановила новий антирекорд смертності від Covid-19

Із 6 липня показники добової смертності від Covid-19 в Росії не опускались нижче 700 випадків за добу

Російська влада вперше повідомила про рекордний показник добової смертності від коронавірусу – 808 летальних випадків за минулу добу 11 серпня. Про це пише «Радіо Свобода».

Зазначається, що з 6 липня показники добової смертності від Covid-19 в Росії не опускались нижче 700 випадків за добу. Проте чотири рази повторювалась рекордна на той час кількість померлих за добу – 799.

Окрім того, за цей же час у Росія виявили майже 22 тисячі нових випадків захворювання.

Натомість фахівці-демографи ставлять під сумнів офіційні показники смертності від Covid-19 у Росії. Спираючись на дані статистики, багато експертів припускають, що смертність могла перевищити показник 500 тисяч від початку пандемії.

Зокрема, демограф Олексій Ракша вважає, що «зараз кожен день через ковід помирає від 2400 до 3000 людей, і це означає, що два-три тижні тому заражалося 250–300 тисяч щодня, з них приблизно половина або 60% мали звертатися до лікувального закладу, їм повинні були робити тести і виявляти у них вірус. Реальна статистика мала б бути приблизно 150–180 тисяч хворих щодня в липні», – наголосив фахівець в інтерв’ю Vot-tak.tv.

До слова, на Житомирщині зафіксовано першу смерть від штаму «дельта».

Також повідомлялося, що вже понад 2,5 мільйони українців повністю щеплені від коронавірусу.

Понад 2,2 мільйони громадян уже перехворіли на Covid-19.