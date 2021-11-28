Російська агресія. Британія відправить до Німеччини дивізію

Британія відправить до Німеччини сотні танків і бронетехніки

Великобританія поверне до Німеччини дивізію на тлі загрози нового вторгнення Росії до України. Про це повідомляє Financial Times.

У лютому Великобританія завершила десятирічне виведення 20 тис. військ з Німеччини, закриття штабу в Білефельді завершило постійну присутність британських військ у країні, яке тривало з Другої світової війни. Проте 25 листопада британська влада публічно заявила, що база НАТО в Зеннелагері, неподалік німецького міста Падерборн, стане одним із трьох нових «регіональних сухопутних вузлів» для армії Великобританії разом з Оманом і Кенією.

«Ми виставляємо вперед значну кількість наших броньованих машин, щоб мати можливість рухатися швидше, якщо вони будуть потрібні десь на континенті», – заявив генерал-лейтенант Ральф Вуддісс.

Джерело видання з уряду не стало називати точних цифр, але сказало, що плани передбачають базування «сотень» танків і бронетехніки в Зеннелагері.

Як пише видання, таке рішення пов'язане з дедалі більшим занепокоєнням союзників по НАТО через загрозу нового вторгнення Росії в Україну.

До слова, армія Великобританії анонсувала найзначніші перетворення за останні десятиліття. Зокрема, Британія має намір збільшити свою глобальну військову присутність у найближчі роки для більш ефективного реагування на можливі загрози в різних частинах світу.

Нагадаємо, оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.