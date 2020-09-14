Російський керівник МЗС скасував візит до Берліну



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Візит Лаврова у ці дати був запланований ще близько року тому та підтверджений 11 серпня під час перемовин у Москві

Офіційною причиною скасування візиту Лаврова до Німеччини називають зміни у графіку міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров скасував візит до Німеччини, що був запланований на 15 вересня. Про це заявили в МЗС РФ, пише Інтерфакс.

Зазначається, що офіційно причиною скасування візиту називають зміни у графіку міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса.

«3 вересня цього року німецька сторона повідомила про зміну у робочому графіку Мааса, у зв’язку з чим його участь у церемонії (закриття року науково освітніх партнерств 2018-2020 років) скасовується, а на двосторонні перемовини відводиться лише півтори години. Таким чином, перша і головна мета поїздки Лаврова до столиці виявилася неактуальною, а запропонований формат перемовин – дуже скороченим», – повідомляє пресслужба МЗС РФ.

У Росії додають, що візит Лаврова у ці дати був запланований ще близько року тому та підтверджений 11 серпня під час перемовин у Москві.

Нагадаємо, минулого тижня МЗС Росії викликало посла Німеччини в РФ через заяви довкола отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомлялося, 14 вересня, три лабораторії підтвердили, що Навального отруїли «Новачком».

Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.

Між іншим, Держсекретар США Майк Помпео допустив організацію отруєння Навального російськими чиновниками.

Також 9 вересня Німеччина передала результати аналізів Навального до Організації із заборони хімічної зброї. Німецькі фахівці також не планують ділитися результатами досліджень із росіянами, за що отримали критику від влади РФ.

G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Олексія Навального «хотіли змусити мовчати».

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.