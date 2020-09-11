Організація із заборони хімічної зброї отримала зразки крові Навального



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Делегація ОЗХЗ прибула в берлінсьу клініку «Шаріте», коли Олексій Навальний був ще у комі

Співробітники організації під час візиту отримали зразки крові та сечі опозиціонера

Представники Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в минулі вихідні прибули у німецьку клініку «Шаріте», де знаходиться російський опозиціонер Олексій Навальний.

Під час візиту делегація отримала зразки крові та сечі росіянина.

Про це повідомляє Spiegel.

Як повідомляється, делегація ОЗХЗ прибула в берлінсьу клініку «Шаріте», коли Олексій Навальний був ще у комі. Їй потрібні були його зразки для подальшого розслідування.

Нагадаємо, що Росія готувала запит Німеччині на дозвіл участі у слідчих діях.

Нагадаємо, 7 вересня Олексія Навального вивели з коми.

Крім того, вже 10 вересня з'явилася інформація, що Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.

Між іншим, Держсекретар США Майк Помпео допустив організацію отруєння Навального російськими чиновниками.

Також 9 вересня Німеччина передала результати аналізів Навального до Організації із заборони хімічної зброї. Німецькі фахівці також не планують ділитися результатами досліджень із росіянами, за що отримали критику від влади РФ.

Нагадаємо, що країни G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Олексія Навального «хотіли змусити мовчати».

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.