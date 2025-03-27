Велика Британія у злиднях? Уряд скорочує соціальні виплати для населення

За оцінками британського уряду, скорочення соціальної допомоги призведе до бідності 250 000 людей

Згідно з власними оцінками уряду Великої Британії, скорочення соціальних виплат, оголошене в середу, призведе до відносної бідності 250 000 людей до кінця десятиліття та залишить мільйони сімей з меншими грошовими коштами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, оцінки не враховують нову державну політику, яка підтримуватиме людей з обмеженими можливостями та довгостроковими захворюваннями в працевлаштуванні, пом’якшуючи наслідки бідності.

Лейбористський уряд Великої Британії скоротить соціальне забезпечення, включаючи підтримку хворих та людей з обмеженими можливостями, загалом на £4,8 мільярда ($6,19 мільярда) протягом наступних п’яти років. Про це заявила міністр фінансів Рейчел Рівз щодо оновлення бюджету на півроку в парламенті.

«Ми впевнені, що зміни, які ми робимо, підтримка, яку ми надаємо, щоб залучити людей до роботи, призведуть до того, що більше людей матимуть повноцінну кар’єру, отримають гідну заробітну плату… це найкращий спосіб вирвати сім’ї з бідності», – зазначила Рівз.

Уряд заявив, що 1 з 10 осіб працездатного віку тепер претендує на допомогу у зв’язку з хворобою або інвалідністю.

У своїй оцінці змін, уряд вважає що з 250 000 ймовірних бідняків 50 000 – будуть діти.

Уряд називає відносною бідністю, яка враховує вартість житла, людей, які живуть у домогосподарствах з доходом нижче 60% медіани в цьому році.

«Це загрозливе скорочення виплат заведе ще більше людей у ​​бідність, а не підніме їх», – сказала Клер Моріарті, виконавчий директор Citizens Advice, організації, яка допомагає людям з такими проблемами, як борги та житло.

Згідно з планом уряду, до 2029-30 років 800 000 людей не отримають частину «повсякденного життя» виплати за особисту незалежність (PIP), грошової допомоги, яка зараз виплачується 3,6 мільйонам людей з проблемами здоров’я та обмеженими можливостями в Британії.

Також уряд заявив, що він завжди підтримуватиме тих, хто має довгострокові проблеми зі здоров’ям. Згідно з опитуванням YouGov цього місяця, 68% британців вважають, що система пільг працює погано та потребує реформування.

Джеймс Тейлор, представник благодійної організації Scope для інвалідів, сказав, що уряд «поспішає з подальшими скороченнями, не думаючи про вплив на людей з обмеженими можливостями».

За оцінками уряду Великої Британії, до кінця десятиліття допомогу по інвалідності отримуватимуть 3,2 мільйона сімей – як поточні, так і майбутні одержувачі. Враховуючи зміни вони втратять приблизно £1720 ($2217) на рік.

Українці у Великій Британії

За даними Statista, станом на грудень 2024 року у Великій Британії проживає близько 253,535 українських біженців. Більшість із них прибули за програмами Ukraine Family Scheme та Homes for Ukraine Sponsorship Scheme, які були запроваджені після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як зазначає The Telegraph, віза в Україну діє три роки, в результаті чого тисячам українців тепер доводиться подавати документи на продовження візи за новою схемою, заявки на які подаються 4 лютого 2025 року.

Однак розрив між можливістю подати заявку та отриманням рішення спричинив широку невизначеність і збої, оскільки українці не могли подати заявку на участь у програмі до 4 лютого.

Це призвело до того, що 41% українців не змогли знайти роботу або отримати підвищення через невизначеність свого імміграційного статусу, 22% втратили роботу, а 24% мали труднощі з продовженням оренди житла.

Опитування показало, що 94% українських біженців планують продовжити свої візи, а 68% мають намір залишитися у Великій Британії після закінчення війни.