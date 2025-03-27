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У Червоному морі затонув туристичний батискаф, серед загиблих є росіяни

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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У Червоному морі затонув туристичний батискаф, серед загиблих є росіяни
Батискаф «Синдбад» затонув після виходу з гавані в районі набережної Хургади
фото: Sindbad Sumbarines

Туристи збиралися подивитися на коралові рифи  

Щонайменше шестеро туристів загинули у результаті аварії туристичного батискафа у Червоному морі поблизу єгипетського міста Хургада. Четверо з них – громадяни РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Інцидент стався сьогодні, 27 березня. Батискаф «Синдбад», розрахований на занурення на глибину 22 м, повіз туристів на оглядини коралових рифів. На борту перебували 45 пасажирів. 

Місцеві служби повідомляють, що врятувати вдалося 29 людей, також відомо про дев’ять поранених.

Загибель росіян вже підтвердило консульство РФ у Хургаді. Там також заявили, що всі туристи, які перебували на борту батискафа, були громадянами Росії

Судно «Синдбад» затонуло після виходу з гавані в районі туристичної набережної Хургади. Причина аварії з’ясовується, за попередньою версією, батискаф затонув через помилку керування. Судно зіткнулося з підводною скелею, і після удару корпус дав тріщину. 

Також «Главком» повідомляв, що у лютому цього року біля берегів Філіппін акули напали на двох російських туристів. Обидва туристи загинули. 

У листопаді 2024-го понад 170 туристів, у тому числі росіяни, застрягли на круїзному лайнері Sh Diana в Антарктиці. 

У вересні 2022 року шестеро росіян загинули під час сходу на Ключевський вулкан на території Камчатського краю (РФ). 

Раніше стало відомо, що росіяни «прославилися» в Туреччині, – після того, як намагалися вкрасти з готелю фрукти, снеки, газовані напої, навіть сіль та цукор (загалом на 35 кг).

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Теги: росіяни Єгипет

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