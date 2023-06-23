Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відбулося понад 27 бойових зіткнень: Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відбулося понад 27 бойових зіткнень: Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті
Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника
фото: Генштаб

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках

Триває 485-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, 3 дрони Shahed-136/131, а також чотири зенітних керованих ракети із С-300 по Запоріжжю. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України 14 ракет та два дрони було знищено. Також зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил було знищено російський ударний вертоліт Ка-52. Окрім того противник втратив сім розвідувальних БпЛА. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також ворог завдав 51 авіаційний удар, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім руйнування інфраструктури, постраждали мирні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 27 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів ЗС РФ перед їх відправкою у райони ведення бойових дій на території України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаударів в районі Павлівки Сумської області, Гатища та Плетенівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області; Середина-Буда, Шалигіне, Попівка, Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Ободи, Кіндратівка Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Плетенівка, Бударки, Землянки, Озерне, Вільхуватка, Чугунівка, Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районах Невського Луганської області та Білогорівки і Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Хромове, Іванівське, Первомайське Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Південне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Сєверне, Авдіївка Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинове, Очеретине, Невельське, Авдіївка, Сєверне Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Ворог проводив наступальні дії у напрямку Мар’їнки Донецької області, успіху не мав. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Олексіївка та Благодатне Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Золота Нива, Сторожеве, Макарівка Донецької області; Новоданилівка, Левадне, Оріхів, Степногірськ Запорізької області; Антонівка Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар, Новоочеретувате, Макарівка, Вільне Поле, Сторожеве, Зелене Поле, Новопіль, Донецької області; Новодарівка, Темирівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Залізничне, Білогір’я, Новоданилівка, Омельник, Червона Криниця, Преображенка, Оріхів, Єгорівка, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки Запорізької області; Придніпровське Дніпропетровської області; Качкарівка, Республіканець, Козацьке, Шляхове, Бургунка, Золота Балка, Дудчани, Іванівка, Молодіжне, Білозерка, Ромашкове, Антонівка, Зеленівка, Херсон, Зимівник, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Велетенське Херсонської області.

Російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. В населеному пункті Чкалове Запорізької області, на території дитячого садочка, загарбники облаштували польовий шпиталь. Зафіксовано прибуття двох вантажних автомобілів з медичним обладнанням.

Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, два засоби радіоелектронної боротьби та один засіб протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Пентагон повідомив, коли ЗСУ отримають далекобійні бомби.

Читайте також: «Ми побачили рівень підготовки білорусів, коли вони намагалися збити український дрон»
Теги: Білорусь окупанти Генштаб вертоліт Авдіївка Херсон ворог Озерне Вугледар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Багато громадян Білорусі нині воюють на боці України
Держава-агресор чи окупований союзник? Як ставитися до Білорусі
Вчора, 10:49
Після визволення трьох населених пунктів на Кінбурнській косі можна буде зафіксувати вигнання загарбників з усієї Миколаївщини
Звільнення Кінбурнської коси. Генерал Марченко зробив позитивний прогноз
29 травня, 14:13
ФСБ нібито затримала двох громадян України
Росія вигадала українських диверсантів, які хотіли підірвати АЕС
25 травня, 09:56
Росіяни повідомили, що з Кримський мостом нібито все гаразд
Кримський міст поки живий. Аксьонов вмовляє росіян їхати в окупований Крим
30 травня, 21:44
Ворог готується до завдання ракетного удару, зокрема із залученням морських ракетоносіїв
Дуже висока загроза ракетної атаки. «Південь» повідомив про ймовірні плани ворога
31 травня, 19:55
На відео, яке оприлюднив Моше Асман можна почути гучні вибухи
У Херсоні росіяни обстріляли головного рабина України (відео)
8 червня, 15:54
Західні експерти відзначають успішні наступальні дії ЗСУ
ЗСУ прорвали лінію оборони окупантів на кількох ділянках – британська розвідка
10 червня, 11:11
Наслідки влучання уламків безпілотника у будинок в Одесі
Нічного терору зазнали чотири області України: яка ситуація в регіонах
10 червня, 11:58
На Таврійському напрямку за останню добу ворог зазнав значних втрат
На Таврійському напрямку ЗСУ потужно вдарили по ворогу: втрати окупантів
13 червня, 01:59

Події в Україні

Відбулося понад 27 бойових зіткнень: Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті
Відбулося понад 27 бойових зіткнень: Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті
Удар по базі окупантів у Генічеську: Повітряні сили відреагували
Удар по базі окупантів у Генічеську: Повітряні сили відреагували
Пентагон повідомив, коли ЗСУ отримають далекобійні бомби
Пентагон повідомив, коли ЗСУ отримають далекобійні бомби
Російські загарбники звели понтонну переправу під Чонгарським мостом (фото)
Російські загарбники звели понтонну переправу під Чонгарським мостом (фото)
Час головного удару ще не прийшов: Сирський розповів про контрнаступ
Час головного удару ще не прийшов: Сирський розповів про контрнаступ
У Генічеську приліт по базі Росгвардії: є загиблі та поранені (відео)
У Генічеську приліт по базі Росгвардії: є загиблі та поранені (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка»: члени екіпажу вважаються загиблими
52K
Підрив Каховської ГЕС. Академік Ландау оприлюднив план порятунку Півдня України
42K
Путін викрадає Угорщину з Європи. Що далі?
30K
«Товста смердючка». Мер Дніпра та керівник лікарні полаялися в соцмережі
12K
На чиєму боці Ватикан?
Велике інтерв’ю з предстоятелем УГКЦ Святославом
9593
У Хмельницькому прогриміли вибухи

Новини

Противник намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Знайдено уламки батискафа «Титан», ракетна атака ворога: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Місцями будуть дощі та грози: прогноз погоди на 23 червня
Сьогодні, 06:22
Аналітики ISW прогнозують посилення ударів ЗСУ по маршрутах логістики росіян на півдні
Сьогодні, 05:02
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 03:45
23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту