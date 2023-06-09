Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін на зустрічі з Лукашенком оголосив, коли завезе ядерну зброю у Білорусь

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін на зустрічі з Лукашенком оголосив, коли завезе ядерну зброю у Білорусь
Білоруський та російський диктатори зустрічаються у Сочі у неформальній обстановці
фото з відкритих джерел

Путін заявив, що російська ядерна зброя буде розміщена на території Білорусі відразу після завершення 7-8 липня

Сьогодні, 9 червня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко приїхав до Росії на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

На зустрічі президент Путін заявив, що російська ядерна зброя буде розміщена на території Білорусі відразу після завершення 7-8 липня підготовки споруд для неї.

«Щодо найбільш чутливих питань, про які ми з вами домовлялися, все йде за планом. Ви знаєте, 7-8 липня закінчується підготовка відповідних споруд. І одразу ж розпочнемо заходи, пов'язані з розміщенням на вашій території відповідних видів зброї. Так що все за планом, все стабільно, – сказав диктатор.

До відома, білоруський та російський диктатори зустрічаються у Сочі у неформальній обстановці.

Нагадаємо, що міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі. Очільник оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Захід нібито веде неоголошену війну проти Росії та Білорусі. Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що сховища в Білорусі будуть збудовані до 1 липня.

Як повідомлялося, 27 травня повідомлялося, що Лукашенко госпіталізований у критичному стані після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше Лукашенко, коментуючи чутки про свою хворобу, закликав припинити подібні міркування та запевнив, що вмирати не збирається. 

Теги: Білорусь зброя Олександр Лукашенко путін ядерна зброя президент диктатор

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Блінкен заявив, що Україна має всі необхідні ресурси, у тому числі зброю для відвоювання територій
Україна має необхідні ресурси, щоб повернути контроль над територіями – Блінкен
10 травня, 00:40
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто
Глава МЗС Фінляндії балотуватиметься на пост президента
Сьогодні, 08:04
Під час параду у Москві ЗМІ помітили хворобливий вигляд Олександра Лукашенка
Аномалії у графіку Лукашенка: диктатор майже не з’являється на публіці
12 травня, 17:08
Загадковою недугою Лукашенка заразилося і його оточення
Лукашенко пропустив святкування Дня державного прапора: журналісти пишуть про загадковий вірус
14 травня, 11:58
Володимир Путін заявив, що РФ з колишніми республіками СРСР має цілий набір значних конкурентних переваг для розвитку зв'язків
Путін зібрав Радбез: істерично шукає союзників
15 травня, 16:10
Доставлення військової техніки в Україну
НАТО розглядає Україну як потенційний «східноєвропейський Ізраїль» – The Wall Street Journal
22 травня, 17:52
РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі
Лукашенко: Російська ядерна зброя вже їде в Білорусь
25 травня, 19:16
Через війну російська влада втрачає симпатії російської діаспори в країнах-сусідах
Росія втрачає авторитет у країнах колишнього СРСР: соцопитування
26 травня, 15:16
Громадяни Туреччини зробили свій вибір президента країни
Людина-павук, лось, і молодята: як оригінально громадяни Туреччини голосували на виборах (фото, відео)
28 травня, 17:16

Політика

РФ погрожує Японії через військову допомогу Україні
РФ погрожує Японії через військову допомогу Україні
Путін на зустрічі з Лукашенком оголосив, коли завезе ядерну зброю у Білорусь
Путін на зустрічі з Лукашенком оголосив, коли завезе ядерну зброю у Білорусь
Новий скандал? Між Китаєм та США розгорілася суперечка щодо шпигунської станції
Новий скандал? Між Китаєм та США розгорілася суперечка щодо шпигунської станції
«Є серйозний кандидат»: Байден прокоментував плани щодо нового очільника НАТО
«Є серйозний кандидат»: Байден прокоментував плани щодо нового очільника НАТО
Кримський блазень Путіна визнав, що Кремль змінить плани у війні проти України
Кримський блазень Путіна визнав, що Кремль змінить плани у війні проти України
Чи є двійник у Лукашенка: відповідь розвідки
Чи є двійник у Лукашенка: відповідь розвідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
На Житомирщині та Львівщині лунали вибухи
21K
В Італії рибалка встановив рекорд, спіймавши найбільшого сома у світі (фото)
15K
«Дружній вогонь» по Залужному
15K
З Росії втік пілот, який не хотів воювати проти українського народу
14K
Червоний Хрест похвалив Росію у день підриву Каховської ГЕС
12K
Акула живцем з'їла росіянина в Єгипті на очах у натовпу

Новини

Вибухи в Бердянську, Пентагон готує пакет військової допомоги Україні: головне за ніч
Сьогодні, 07:11
Окупанти активізувалися на чотирьох напрямках і вдарили по Україні ракетами – Генштаб
Сьогодні, 06:48
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 9 червня
Сьогодні, 06:02
Внаслідок руйнування Каховської ГЕС росіяни відступають із позицій на півдні – ISW
Сьогодні, 05:44
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад 4 години
Сьогодні, 04:25
Данія анонсувала допомогу для постраждалих на Херсонщині
Сьогодні, 03:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту