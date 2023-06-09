Путін на зустрічі з Лукашенком оголосив, коли завезе ядерну зброю у Білорусь
Путін заявив, що російська ядерна зброя буде розміщена на території Білорусі відразу після завершення 7-8 липня
Сьогодні, 9 червня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко приїхав до Росії на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
На зустрічі президент Путін заявив, що російська ядерна зброя буде розміщена на території Білорусі відразу після завершення 7-8 липня підготовки споруд для неї.
«Щодо найбільш чутливих питань, про які ми з вами домовлялися, все йде за планом. Ви знаєте, 7-8 липня закінчується підготовка відповідних споруд. І одразу ж розпочнемо заходи, пов'язані з розміщенням на вашій території відповідних видів зброї. Так що все за планом, все стабільно, – сказав диктатор.
До відома, білоруський та російський диктатори зустрічаються у Сочі у неформальній обстановці.
Нагадаємо, що міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі. Очільник оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Захід нібито веде неоголошену війну проти Росії та Білорусі. Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що сховища в Білорусі будуть збудовані до 1 липня.
Як повідомлялося, 27 травня повідомлялося, що Лукашенко госпіталізований у критичному стані після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
Раніше Лукашенко, коментуючи чутки про свою хворобу, закликав припинити подібні міркування та запевнив, що вмирати не збирається.
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