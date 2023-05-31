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Українські прикордонники відповіли на запрошення білоруських колег

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українські прикордонники відповіли на запрошення білоруських колег
ДПСУ запропонувала білорусам змінити «інгредієнти»
фото з відкритих джерел

За словами ДПСУ, український борщ сильно відрізняється від білоруського борщу та нині «радше схожий на російські щі»

Білоруські прикордонники запустили нову ІПСО, в якій розповіли про «схожість» борщів України та Білорусі. ДПСУ не оцінила такий жест, запропонувавши змінити «інгредієнти». Про це повідомляє ДПСУ.

«Скільки бульби в «щі» не додавай, виходить «союзная похльобка». Одним словом, гарна спроба, але ні!» – кажуть прикордонники.

За словами військових, український борщ сильно відрізняється від їх борщу та нині «радше схожий на російські щі», навіть якщо додавати туди більше картоплі.

«Він зовсім не той самий, як це було до моменту, коли для його приготування ви використали ніж, який встромили у спину українців», – підкреслюють в заяві.

Також українські прикордонники назвали борщ білорусів «картопляне вариво, що за консистенцією подібне до тюремної баланди», бо громадяни Білорусі «вже багато років знаходяться у полоні одного тирана та одного бункерного діда».

«Натомість радимо вам змінити «інгредієнти» і стати вільним народом, а не насильно ув’язненими. А до того – їжте самі, не вдавіться. До себе вас не кличемо і наполегливо радимо залишатися на своїй території. Бо пошкодуєте!» – попередили українські прикордонники.

Нагадаємо, білоруські прикордонники увімкнули співробітникам Держприкордонслужби України аудіозапис із запрошенням на борщ, а по суті – з пропозицією перейти на їхній бік.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив новим головою прикордонного комітету Костянтина Молостова, який закінчив академію ФСБ.

 

Теги: Білорусь прикордонники Держприкордонслужба

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