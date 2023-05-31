Українські прикордонники відповіли на запрошення білоруських колег

За словами ДПСУ, український борщ сильно відрізняється від білоруського борщу та нині «радше схожий на російські щі»

Білоруські прикордонники запустили нову ІПСО, в якій розповіли про «схожість» борщів України та Білорусі. ДПСУ не оцінила такий жест, запропонувавши змінити «інгредієнти». Про це повідомляє ДПСУ.

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«Скільки бульби в «щі» не додавай, виходить «союзная похльобка». Одним словом, гарна спроба, але ні!» – кажуть прикордонники.

За словами військових, український борщ сильно відрізняється від їх борщу та нині «радше схожий на російські щі», навіть якщо додавати туди більше картоплі.

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«Він зовсім не той самий, як це було до моменту, коли для його приготування ви використали ніж, який встромили у спину українців», – підкреслюють в заяві.

Також українські прикордонники назвали борщ білорусів «картопляне вариво, що за консистенцією подібне до тюремної баланди», бо громадяни Білорусі «вже багато років знаходяться у полоні одного тирана та одного бункерного діда».

«Натомість радимо вам змінити «інгредієнти» і стати вільним народом, а не насильно ув’язненими. А до того – їжте самі, не вдавіться. До себе вас не кличемо і наполегливо радимо залишатися на своїй території. Бо пошкодуєте!» – попередили українські прикордонники.

Нагадаємо, білоруські прикордонники увімкнули співробітникам Держприкордонслужби України аудіозапис із запрошенням на борщ, а по суті – з пропозицією перейти на їхній бік.

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До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив новим головою прикордонного комітету Костянтина Молостова, який закінчив академію ФСБ.