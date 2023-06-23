Черговий медійний сплеск ядерної загрози

Путін хоче не просто перемогти Україну, він хоче підкорити її – привести до Києва проросійське керівництво

По-перше, ризик використання ЯЗ підвищився ще з моменту неспровокованого вторгнення ядерної недоімперії в Україну. Потенційне перекидання тактичної ЯЗ до Білорусі, зрозуміло, ще підвищує цей ризик, але, за моєю оцінкою, він все одно поки що не є критичним.

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До речі, підтвердження, що тактична ЯЗ вже в Білорусі, від джерел, які заслуговують на довіру, досі не надходило.

Що власне сказав президент США Байден? Зовсім не те, що маніяк Путін обов’язково застосує ЯЗ чи проти України, чи проти її союзників. А те, що Штати вважають це реальним.

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Відповідно, США готуються до протидії. І Кремль повинен знати, що відповідь буде.

Яка саме? Заздалегідь ніхто цього не скаже – нащо давати ворогу можливість підготуватися? Але опрацьовуються два базові сценарії. Це удар неядерною високоточною зброєю США по позиціях окупантів як в Україні, так і на прилеглих територіях РФ. Другий сценарій – це превентивний удар високоточною зброєю по позиціях РФ, з яких готується використання ЯЗ.

Наслідки від обох сценаріїв будуть катастрофічними для недоімперії і значно більшими, ніж наслідки використання Кремлем тактичної ЯЗ проти України. До речі, постійно повторюю: не можна плутати руйнування від стратегічної ЯЗ, яка є апокаліптичною, з наслідками від тактичної ЯЗ, яку можна порівняти зі звичайними озброєннями.

Крім того, збити бойову частину ракети, яке несе стратегічну ЯЗ, вкрай важко, тут і «Петріот» не допоможе. А от збити ракету з тактичною ЯЗ цілком можливо, тому що за характеристиками польоту вона нічим не вирізняється від ракети зі звичайною вибухівкою.

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І ще треба пам’ятати ось що. Путін хоче не просто перемогти Україну, він хоче підкорити її – привести до Києва проросійське керівництво. Він хоче примусити союзників України сісти з ним за стіл переговорів щодо нового розподілу світу.

Допоки кремлівський фюрерок вважає, що такий шанс є, він не буде застосовувати ЯЗ. А як у недоімперії почнуться незворотні руйнівні процеси, і Путін накаже щодо ЯЗ, то буде запізно. Бо не факт, що залишаться ті, хто готові виконати цей самовбивчий наказ.