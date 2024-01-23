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Новий президент ПАРЄ розповів про пріоритети роботи: до чого тут Україна

Христина Петренко
glavcom.ua
Новий президент ПАРЄ розповів про пріоритети роботи: до чого тут Україна
Теодорос Руссопулос закликав покарати РФ за військову агресію проти України
фото: ПАРЄ

Теодорос Руссопулос став 35-м президентом ПАРЄ з 1949 року

Як повідомлялось, у Парламентській асамблеї Ради Європи 22 січня обрали нового президента – ПАРЄ очолив грецький політик Теодорос Руссопулос. Він закликав покарати РФ за військову агресію проти України. Про це повідомили на офіційній сторінці ПАРЄ у соцмережі Х.

Зазначається, що Теодорос Руссопулос у своїй вступній промові як очільника міжнародної організації заявив, що пріоритетом у його роботі стане притягнення Росії до відповідальності за розпочату війну проти України.

«Ми всі були свідками жорстокого та невиправданого нападу Росії, яка тоді була членом цієї Ради, на вільну країну – Україну. Відтоді громадяни України, а особливо діти, страждають, щодня живуть у страху смерті, а не в надії на щастя. Я не здивую вас, якщо скажу, що під час мого президентства забезпечення відповідальності за жахливі злочини, скоєні на території Україна, будуть моїм пріоритетом», – сказав Теодорос Руссопулос.

Також він додав, що зосередиться й на інших викликах: невибірковому розширенні штучного інтелекту, кліматичних змінах на планеті, а також професійній, економічній та гендерній рівності.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко став очільником Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з міграції, біженців та переміщених осіб. Так, Гончаренко став першим українцем на подібній посаді.

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою визнала Володимира Путіна диктатором, а Росію – диктатурою.

Читайте також: Грузія не підтримала резолюцію ПАРЄ щодо визнання Путіна диктатором 
Теги: Голова ПАРЄ ПАРЄ Україна президент Теодорос Руссопулос

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