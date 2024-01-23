Новий президент ПАРЄ розповів про пріоритети роботи: до чого тут Україна
Теодорос Руссопулос став 35-м президентом ПАРЄ з 1949 року
Як повідомлялось, у Парламентській асамблеї Ради Європи 22 січня обрали нового президента – ПАРЄ очолив грецький політик Теодорос Руссопулос. Він закликав покарати РФ за військову агресію проти України. Про це повідомили на офіційній сторінці ПАРЄ у соцмережі Х.
Зазначається, що Теодорос Руссопулос у своїй вступній промові як очільника міжнародної організації заявив, що пріоритетом у його роботі стане притягнення Росії до відповідальності за розпочату війну проти України.
«Ми всі були свідками жорстокого та невиправданого нападу Росії, яка тоді була членом цієї Ради, на вільну країну – Україну. Відтоді громадяни України, а особливо діти, страждають, щодня живуть у страху смерті, а не в надії на щастя. Я не здивую вас, якщо скажу, що під час мого президентства забезпечення відповідальності за жахливі злочини, скоєні на території Україна, будуть моїм пріоритетом», – сказав Теодорос Руссопулос.
Також він додав, що зосередиться й на інших викликах: невибірковому розширенні штучного інтелекту, кліматичних змінах на планеті, а також професійній, економічній та гендерній рівності.
Congratulations to Theodoros Rousopoulos from Greece, who has just been elected as the Assembly's President!— PACE (@PACE_News) January 22, 2024
Mr Rousopoulos is the 35th PACE President since 1949 and the first Greek national to hold the office.
He serves a one-year term, which may be renewed once. More soon... pic.twitter.com/x509iRhXUq
Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко став очільником Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з міграції, біженців та переміщених осіб. Так, Гончаренко став першим українцем на подібній посаді.
Раніше Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою визнала Володимира Путіна диктатором, а Росію – диктатурою.
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