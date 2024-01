Новий президент ПАРЄ розповів про пріоритети роботи: до чого тут Україна

Як повідомлялось, у Парламентській асамблеї Ради Європи 22 січня обрали нового президента – ПАРЄ очолив грецький політик Теодорос Руссопулос. Він закликав покарати РФ за військову агресію проти України. Про це повідомили на офіційній сторінці ПАРЄ у соцмережі Х.

Зазначається, що Теодорос Руссопулос у своїй вступній промові як очільника міжнародної організації заявив, що пріоритетом у його роботі стане притягнення Росії до відповідальності за розпочату війну проти України.

«Ми всі були свідками жорстокого та невиправданого нападу Росії, яка тоді була членом цієї Ради, на вільну країну – Україну. Відтоді громадяни України, а особливо діти, страждають, щодня живуть у страху смерті, а не в надії на щастя. Я не здивую вас, якщо скажу, що під час мого президентства забезпечення відповідальності за жахливі злочини, скоєні на території Україна, будуть моїм пріоритетом», – сказав Теодорос Руссопулос.

Також він додав, що зосередиться й на інших викликах: невибірковому розширенні штучного інтелекту, кліматичних змінах на планеті, а також професійній, економічній та гендерній рівності.

Congratulations to Theodoros Rousopoulos from Greece, who has just been elected as the Assembly's President!



Mr Rousopoulos is the 35th PACE President since 1949 and the first Greek national to hold the office.



He serves a one-year term, which may be renewed once. More soon... pic.twitter.com/x509iRhXUq