Білий дім занепокоєний кардинальними змінами загроз від КНДР через співпрацю з Росією
США продовжуватимуть працювати з Південною Кореєю, щоб їхнє спільне «розширене стримування» було якомога надійнішим перед обличчям загрози
Характер загрози безпеки, що виходить від Північної Кореї, може кардинально змінитися в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією. Про це заявив старший директор Білого дому з контролю за озброєннями Пранай Вадді, повідомляє Sky News.
За його словами, важливо звертати увагу не лише на допомогу Росії, яку Північна Корея, володіючи ядерною зброєю, надає, передусім у формі ракетних систем, але й на те, «що може розвиватися і в іншому напрямку».
«Те, що ми спостерігаємо між Росією і Північною Кореєю, – це безпрецедентний рівень співпраці у військовій сфері. І я кажу безпрецедентний абсолютно свідомо – ми ніколи не бачили такого раніше. Я думаю, що характер Північної Кореї як загрози в регіоні може радикально змінитися в найближче десятиліття внаслідок цієї співпраці», – заявив він.
За його словами, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати з Південною Кореєю, щоб їхнє спільне «розширене стримування» було якомога надійнішим перед обличчям загрози, що еволюціонує, з боку КНДР.
Раніше повідомлялося, що Північна Корея вже передала Росії приблизно мільйон артилерійських снарядів різних калібрів. Відкритим залишається питання щодо передачі балістичних ракет.
До слова, представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук пояснив, що Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.
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