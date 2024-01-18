Білий дім занепокоєний кардинальними змінами загроз від КНДР через співпрацю з Росією

США продовжуватимуть працювати з Південною Кореєю, щоб їхнє спільне «розширене стримування» було якомога надійнішим перед обличчям загрози

Характер загрози безпеки, що виходить від Північної Кореї, може кардинально змінитися в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією. Про це заявив старший директор Білого дому з контролю за озброєннями Пранай Вадді, повідомляє Sky News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, важливо звертати увагу не лише на допомогу Росії, яку Північна Корея, володіючи ядерною зброєю, надає, передусім у формі ракетних систем, але й на те, «що може розвиватися і в іншому напрямку».

«Те, що ми спостерігаємо між Росією і Північною Кореєю, – це безпрецедентний рівень співпраці у військовій сфері. І я кажу безпрецедентний абсолютно свідомо – ми ніколи не бачили такого раніше. Я думаю, що характер Північної Кореї як загрози в регіоні може радикально змінитися в найближче десятиліття внаслідок цієї співпраці», – заявив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати з Південною Кореєю, щоб їхнє спільне «розширене стримування» було якомога надійнішим перед обличчям загрози, що еволюціонує, з боку КНДР.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея вже передала Росії приблизно мільйон артилерійських снарядів різних калібрів. Відкритим залишається питання щодо передачі балістичних ракет.

До слова, представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук пояснив, що Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.