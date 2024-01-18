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Білий дім занепокоєний кардинальними змінами загроз від КНДР через співпрацю з Росією

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім занепокоєний кардинальними змінами загроз від КНДР через співпрацю з Росією
фото з відкритих джерел

США продовжуватимуть працювати з Південною Кореєю, щоб їхнє спільне «розширене стримування» було якомога надійнішим перед обличчям загрози

Характер загрози безпеки, що виходить від Північної Кореї, може кардинально змінитися в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією. Про це заявив старший директор Білого дому з контролю за озброєннями Пранай Вадді, повідомляє Sky News.

За його словами, важливо звертати увагу не лише на допомогу Росії, яку Північна Корея, володіючи ядерною зброєю, надає, передусім у формі ракетних систем, але й на те, «що може розвиватися і в іншому напрямку».

«Те, що ми спостерігаємо між Росією і Північною Кореєю, – це безпрецедентний рівень співпраці у військовій сфері. І я кажу безпрецедентний абсолютно свідомо – ми ніколи не бачили такого раніше. Я думаю, що характер Північної Кореї як загрози в регіоні може радикально змінитися в найближче десятиліття внаслідок цієї співпраці», – заявив він.

За його словами, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати з Південною Кореєю, щоб їхнє спільне «розширене стримування» було якомога надійнішим перед обличчям загрози, що еволюціонує, з боку КНДР.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея вже передала Росії приблизно мільйон артилерійських снарядів різних калібрів. Відкритим залишається питання щодо передачі балістичних ракет. 

До слова, представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук пояснив, що Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.

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Теги: росія США Китай Північна Корея

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