Фінляндія може призупинити виробництво боєприпасів для ЗСУ: яка причина

У міноборони Фінляндії стверджують, що призупинення роботи підприємств не вплине на кількість чи якість поставок для України

У Фінляндії через страйки на два дні можуть зупинитися підприємства оборонної промисловості, які виробляють боєприпаси для Збройних сил України. Про це повідомляє Yle.

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Страйки плануються на чотирьох заводах Nammo, які спеціалізуються на виробництві боєприпасів та пороху. Генеральний директор компанії Раймо Хеласмякі вважає, що ці протести, заплановані на 1 і 2 лютого, можуть вплинути на постачання озброєння в Україну.

«Зупинка та вихід на проектну потужність заводу з виробництва нітроцелюлози у Віхтавуорі, що виробляє порох, займе понад два дні», – заявив Хеласмякі.

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Керівник Nammo зауважив, що їх заводи не безпосередньо постачають боєприпаси Україні, але постачають їхній армії, і потім озброєння експортується. На заводах Nammo працює близько 450 працівників, і приблизно 350 з них мають намір приєднатися до страйку.

При цьому в міноборони Фінляндії стверджують, що призупинення роботи підприємств не вплине на кількість чи якість поставок для України.

Повідомляється, що індустріальний союз раніше анонсував масштабні страйки. Вони торкнуться кількох галузей промисловості. В акціях по всій країні братимуть участь близько 60 тисяч людей. Приводом до страйку стала програма уряду про реформу ринку праці.

Раніше повідомлялося, що те, що Росія має потужності з виробництва військового озброєння та техніки – це залишається загрозою для нас. Якщо говорити про так звану російську «оборонку», то влітку 2022 року Москва ухвалила низку законів, урядових постанов, якими фактично перевела оборонно-промислові підприємства на воєнний час.