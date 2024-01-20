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Фінляндія може призупинити виробництво боєприпасів для ЗСУ: яка причина

Діана Гасюк
glavcom.ua
Фінляндія може призупинити виробництво боєприпасів для ЗСУ: яка причина
фото з відкритих джерел

У міноборони Фінляндії стверджують, що призупинення роботи підприємств не вплине на кількість чи якість поставок для України

У Фінляндії через страйки на два дні можуть зупинитися підприємства оборонної промисловості, які виробляють боєприпаси для Збройних сил України. Про це повідомляє Yle.

Страйки плануються на чотирьох заводах Nammo, які спеціалізуються на виробництві боєприпасів та пороху. Генеральний директор компанії Раймо Хеласмякі вважає, що ці протести, заплановані на 1 і 2 лютого, можуть вплинути на постачання озброєння в Україну.

«Зупинка та вихід на проектну потужність заводу з виробництва нітроцелюлози у Віхтавуорі, що виробляє порох, займе понад два дні», – заявив Хеласмякі.

Керівник Nammo зауважив, що їх заводи не безпосередньо постачають боєприпаси Україні, але постачають їхній армії, і потім озброєння експортується. На заводах Nammo працює близько 450 працівників, і приблизно 350 з них мають намір приєднатися до страйку.

При цьому в міноборони Фінляндії стверджують, що призупинення роботи підприємств не вплине на кількість чи якість поставок для України.

Повідомляється, що індустріальний союз раніше анонсував масштабні страйки. Вони торкнуться кількох галузей промисловості. В акціях по всій країні братимуть участь близько 60 тисяч людей. Приводом до страйку стала програма уряду про реформу ринку праці.

Раніше повідомлялося, що те, що Росія має потужності з виробництва військового озброєння та техніки – це залишається загрозою для нас. Якщо говорити про так звану російську «оборонку», то влітку 2022 року Москва ухвалила низку законів, урядових постанов, якими фактично перевела оборонно-промислові підприємства на воєнний час. 

Теги: зупинка Фінляндія боєприпаси росія озброєння

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