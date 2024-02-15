Блінкен прокоментував інформацію щодо загрози для нацбезпеки США
Держсекретар заявив, що незабаром буде офіційна заява з цього приводу
Загроза для національної безпеки США, яка обговорювалася у Конгресі, стосується не розгорнутих засобів ураження, а потенціалу їх застосування. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільної з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою пресконференції в Тірані, передає «Укрінформ».
«Йдеться не про застосування (діючих – ред.) спроможностей, а про потенційні спроможності, що ми сприймаємо дуже й дуже серйозно», – зауважив Блінкен.
Держсекретар підкреслив, що незабаром буде офіційна заява з цього приводу. Він також підтвердив, що Сполучені Штати обговорюють це питання із союзниками та партнерами.
Водночас, за словами Блінкена, головна увага президента Джо Байдена зосереджена на безпеці США і американського народу.
Як повідомлялося, члени розвідувального комітету Палати представників США отримали інформацію про серйозну загрозу національній безпеці, пов'язаною з Росією. Глава комітету Палати представників США із питань розвідки Майк Тернер надав для вивчення усім членам Конгресу розвідувальні дані стосовно «серйозної загрози національній безпеці».
Російська Федерація хоче розмістити ядерну зброю в космосі, що стало причиною серйозної тривоги для національної безпеки Сполучених Штатів.
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував повідомлення про «загрозу національній безпеці» з боку Росії, які з’явились напередодні.
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