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Блінкен прокоментував інформацію щодо загрози для нацбезпеки США

Діана Гасюк
glavcom.ua
Блінкен прокоментував інформацію щодо загрози для нацбезпеки США
Ентоні Блінкен підтвердив, що Сполучені Штати обговорюють це питання із союзниками та партнерами
фото з відкритих джерел

Держсекретар заявив, що незабаром буде офіційна заява з цього приводу

Загроза для національної безпеки США, яка обговорювалася у Конгресі, стосується не розгорнутих засобів ураження, а потенціалу їх застосування. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільної з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою пресконференції в Тірані, передає «Укрінформ».

«Йдеться не про застосування (діючих – ред.) спроможностей, а про потенційні спроможності, що ми сприймаємо дуже й дуже серйозно», – зауважив Блінкен.

Держсекретар підкреслив, що незабаром буде офіційна заява з цього приводу. Він також підтвердив, що Сполучені Штати обговорюють це питання із союзниками та партнерами.

Водночас, за словами Блінкена, головна увага президента Джо Байдена зосереджена на безпеці США і американського народу.

Як повідомлялося, члени розвідувального комітету Палати представників США отримали інформацію про серйозну загрозу національній безпеці, пов'язаною з Росією. Глава комітету Палати представників США із питань розвідки Майк Тернер надав для вивчення усім членам Конгресу розвідувальні дані стосовно «серйозної загрози національній безпеці».

Російська Федерація хоче розмістити ядерну зброю в космосі, що стало причиною серйозної тривоги для національної безпеки Сполучених Штатів.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував повідомлення про «загрозу національній безпеці» з боку Росії, які з’явились напередодні.

Теги: росія США нацбезпека Ентоні Блінкен

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