Блінкен прокоментував інформацію щодо загрози для нацбезпеки США

Ентоні Блінкен підтвердив, що Сполучені Штати обговорюють це питання із союзниками та партнерами

Держсекретар заявив, що незабаром буде офіційна заява з цього приводу

Загроза для національної безпеки США, яка обговорювалася у Конгресі, стосується не розгорнутих засобів ураження, а потенціалу їх застосування. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільної з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою пресконференції в Тірані, передає «Укрінформ».

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«Йдеться не про застосування (діючих – ред.) спроможностей, а про потенційні спроможності, що ми сприймаємо дуже й дуже серйозно», – зауважив Блінкен.

Держсекретар підкреслив, що незабаром буде офіційна заява з цього приводу. Він також підтвердив, що Сполучені Штати обговорюють це питання із союзниками та партнерами.

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Водночас, за словами Блінкена, головна увага президента Джо Байдена зосереджена на безпеці США і американського народу.

Як повідомлялося, члени розвідувального комітету Палати представників США отримали інформацію про серйозну загрозу національній безпеці, пов'язаною з Росією. Глава комітету Палати представників США із питань розвідки Майк Тернер надав для вивчення усім членам Конгресу розвідувальні дані стосовно «серйозної загрози національній безпеці».

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