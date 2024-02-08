У Пермському краї РФ спалахнула масштабна пожежа через вибух на газопроводі (відео)

Станом на 20:40 відомо про сім постраждалих місцевих жителів

Сьогодні, 8 лютого, в Пермському краю стався вибух газопроводу. В результаті спалахнув вантажний потяг, повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Зазначається, що інцидент стався в селищі Куєда. Спершу там горіли 3 цистерни, проте згодом пожежа перекинулася на житлові будинки слища.

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«У поранених опіки, рвані рани та отруєння чадним газом. Вогонь охопив уже три будинки, локалізувати полум'я поки що не вдається», – повідомляють російські ЗМІ.

Станом на 20:40 відомо про сім постраждалих.

Нагадаємо, у Росії стався потужний вибух у районі заводу, який виробляє боєприпаси. Пропагандисти повідомили, що вибух стався під час планових випробувань ракетних двигунів.

Люди припускають, що вибух стався на полігоні біля селища Ягул і, можливо, пов'язаний із випробуваннями ракетних двигунів. Річ у тім, що поруч із полігоном знаходиться Воткінський завод, який випускає продукцію військового та цивільного призначення.

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Також учора У Білгороді стався блекаут. Перед відключенням світла в Білгороді було чутно серію потужних вибухів.

«Бригади на місці розпочали перемикання на резервні схеми. Причини збою уточнюються. Орієнтовно протягом 1,5-2 годин електропостачання буде відновлено», – заявив мер Білгорода Валентин Демідов.

Також пропагандистські пабліки стверджують, що одна з ракет влучила в автомобільний міст на території Білгорода.