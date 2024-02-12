Росія опинилася у сильнішій позиції в порівнянні з минулим роком – розвідка Норвегії

Як зазначив глава військової розвідки, Україні знадобиться значна військова допомога Заходу для шансу змінити ситуацію на полі бою

За словами глави військової розвідки Норвегії, Росія адаптується до санкцій «краще, ніж очікувалося»

Росія отримує військову перевагу в Україні завдяки більшому резерву військ і матеріальній підтримці таких країн, як Північна Корея та Китай. Тому Україні знадобиться значна військова допомога Заходу для шансу змінити ситуацію. Про це заявив під час презентації щорічного звіту про оцінку ризиків норвезьких служб безпеки глава військової розвідки Норвегії Нільс Андреас Стенсонес, передає BR24.

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«У цій війні Росія наразі займає сильнішу позицію, ніж рік тому, і отримує перевагу», – цитує заяву Стенсонеса сайт німецького суспільного мовлення.

Стенсонес зазначив, що Москва може «мобілізувати приблизно втричі більше військ, ніж Україна».

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При цьому, за словами глави військової розвідки Норвегії, Росія адаптується до санкцій «краще, ніж очікувалося», а промисловість здатна виробляти достатньо «боєприпасів, бойових машин, безпілотників і ракет», щоб «підтримувати військові зусилля впродовж року».

За словами Стенсонеса, Росія отримує військову підтримку від Ірану, Білорусі та Північної Кореї. Згідно з його висновками, Китай постачає не зброю, а «машини, транспортні засоби, електроніку та запчастини», корисні для російського оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, на фронті тривають активні позиційні бої поблизу Авдіївки, Роботиного та на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна. ЗСУ досягли успіхів на лівому березі Херсонської області.

Зокрема, Росія концентрує свої основні зусилля на Куп’янському напрямку, поблизу Синьківки та села Лиман Перший.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти №10456 і №10457 щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 діб.