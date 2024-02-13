Байден розкрив деталі нового мирного плану між Ізраїлем та ХАМАС

США працюють над угодою між Ізраїлем та ХАМАС з питання заручників, яка передбачала б паузу в боях як мінімум на шість тижнів

США спільно з союзниками готують новий мирний план між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС, який передбачає шеститижневу паузу у бойових діях у Секторі Гази. Про це заявив президент США Джо Байден, передає пресслужба Білого дому.

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«Сполучені Штати працюють над угодою між Ізраїлем та ХАМАС з питання заручників, яка передбачала б паузу в боях як мінімум на шість тижнів. Ми могли б використати цей час, щоб виробити щось триваліше», – заявив Байден.

Президент США також зазначив, що Ізраїлю не слід проводити військову операцію в місті Рафах на півдні Сектору Гази без плану забезпечення безпеки мирних жителів, які там живуть.

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«Велика військова операція в Рафаху не повинна проводитися без заслуговує на довіру плану забезпечення безпеки і підтримки більш ніж мільйона осіб, які там ховаються», – додав Байден.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден висловлює все більше розчарування прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу за закритими дверима через його небажання послабити воєнну активність у Газі.

Байден намагається домовитися про припинення вогню, але Нетаньягу, за словами джерел, «робить йому пекло», і з ним неможливо мати справу, зазначають джерела видання, цитуючи Байдена.

Нагадаємо, армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила серію авіаударів по місту Рафах на півдні Сектору Гази. За даними Reuters, внаслідок цих ударів, за даними місцевої охорони здоров'я, загинули 37 осіб і десятки отримали. Водночас Al Jazeera пише, що загинуло щонайменше 50 людей.