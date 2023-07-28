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Армія Руанди вторглася в Конго

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Армія Руанди вторглася в Конго
Військові Конго відбили атаку руандійців
фото: Reuters (ілюстративне)

Руандійці атакували прикордонників Конго

Збройні сили Руанди перетнули кордон сусідньої Демократичної Республіки Конго й атакували її прикордонні сили. Про це повідомляє Reuters.

Військові Конго заявили, що змогли дати відсіч «руандійським терористам, які вчинили цю нестерпну провокацію».

Після того, як атака була відбита, руандійці відступили за межі кордону.

Reuters нагадало, що конфлікт між Конго та Руандою триває ще з минулого року через відродження повстанського угруповання M23 – ополчення, що діє в східному Конго, у підтримці якого Кіншаса звинувачує Руанду. Натомість Руанда постійно заперечує це.

Як пише видання, експерти ООН заявляли, що мають докази того, як руандійські війська воювали разом із M23 у східному Конго та забезпечували повстанців зброєю і боєприпасами.

Нагадаємо, 26 липня у Нігері відбувся державний переворот, унаслідок якого військові скинули президента країни Мохамеда Базума.Група бійців президентської гвардії виступила проти Базума. Вони заблокували президентський палац у Ніамеї. Канцелярія президента заявляла про готовність армії атакувати бунтівників. Але цього не сталося, багато військових підтримали заколотників.

Мохамед Базум та міністр внутрішніх справ Хамаду Сулей заарештовані президентською гвардією та утримуються у президентському палаці в Ніамеї.

До слова, Україна рішуче засудила державний переворот в Республіці Нігер.

Теги: Африка конфлікт

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