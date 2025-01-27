Нова регіональна війна? На кордоні Демократичної Республіки Конго та Руанди серйозне загострення

Станом на 27 січня 2025 року тривають взаємні обстріли між військами ДР Конго та Руанди через спільний кордон біля Гоми

На кордоні між країнами паніка та заблоковані дороги. Сотні тисяч місцевих біжать зі своїх домівок

Між Конго та Руандою зростає напруга, у зоні конфлікту померли девʼять миротворців, а повстанці взяли під контроль місто-мільйонник Гому. Про це повідомляє Reuters та CNN.

Так, повстання угруповання M23 («Рух 23 Березня»), яке триває вже три роки, значно активізувалося з початку січня 2024 року. Повстанцям вдалося захопити значні території, що викликало попередження ООН про можливість ширшого регіонального конфлікту.

У суботу уряд Конго та його союзники повідомили, що вони відкинули бойовиків M23, які наступали на столицю провінції Гому. Водночас Конго звинуватило Руанду в підтримці повстанців, включно з поставками зброї та участю снайперів. За твердженням армії Конго, саме руандійські снайпери винні у вбивстві губернатора Північного Ківу.

фото з відкритих джерел

Уряд Конго відкликав своїх дипломатів із Руанди та вимагає припинення роботи руандійського посольства в Кіншасі протягом 48 годин. Представники МЗС країни назвали це «найжорсткішою формою дипломатичного розриву».

Своєю чергою, Південна Африка повідомила про втрату двох миротворців ООН і семи військових із сил регіонального блоку, які загинули, захищаючи доступ до Гоми.

Повстанці з М23 заявили, що зрештою взяли місто-мільйонник Гома на сході Конго під контроль. За даними ООН і джерел у сфері безпеки, разом із повстанцями M23 в операції у Гомі брали участь від 3 тис. до 4 тис. руандійських солдатів.

«У місті хаос. Біля аеропорту ми бачимо солдатів, але я ще не бачив M23. Є також випадки розграбування магазинів», – повідомив один очевидець.

На кордоні Демократичної Республіки Конго та Руанди відбулося серйозне заворушення. Повстанці з руху M23 захопили місто-мільйонник Гома на сході Конго – їх дії підтримує Руанда.



Сотні тисяч місцевих біжать зі своїх домівок. pic.twitter.com/poljdR9Urm — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 27, 2025

Повстанці в понеділок оголосили, що вони захопили місто саме тоді, коли закінчився термін, який вони дали конголезьким силам безпеки для капітуляції. Повстанці попросили конголезьких військових зібратися на центральному стадіоні та закликали жителів зберігати спокій.

Гуманітарна ситуація у східних провінціях значно погіршилася. За даними ООН, понад 400 тис. людей змушені залишити свої домівки з початку року. Потреба в допомозі для мирних жителів Гоми, де проживає понад мільйон осіб, стрімко зростає. Європейський Союз закликав Руанду припинити підтримку M23 та вивести свої сили з регіону. У багатьох районах міста відсутні електропостачання та вода.

Посол Руанди в ООН заявив, що нинішнє загострення можна було попередити, якби уряд ДР Конго «продемонстрував справжню прихильність до миру», і закликав знайти шляхи повернення до дипломатичних процесів із залученням інших країн Африки. Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив наступ M23 «за підтримки сил оборони Руанди» і вимагає від повстанців негайно припинити ворожі дії і вивести свої війська. Він додав, що наступ M23 ризикує перерости у масштабнішу регіональну війну.

Прямо зараз тривають взаємні обстріли між військами ДР Конго та Руанди через спільний кордон біля Гоми.

До слова, понад 400 людей захворіли та понад 30 померли від невідомої хвороби з 24 жовтня в Демократичній Республіці Конго. Про це пише Blue News із посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я. Захворювання супроводжується кашлем та головним болем.