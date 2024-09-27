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Румуни шукають російський безпілотник, який міг залетіти до них під час атаки на Україну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Румуни шукають російський безпілотник, який міг залетіти до них під час атаки на Україну
Міністерство оборони Румунії веде пошуки безпілотника, але слідів на території країни наразі не виявлено
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Близько 3:00 радіолокаційні дані засвідчили, що один із безпілотників міг короткочасно перетнути румунський кордон

У ніч на 27 вересня російські загарбники зупустили безпілотники по території України в районі Кілії на Дунаї, поруч із кордоном із Румунією. Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Румунії.

Після виявлення дронів, що наближаються до повітряного простору України поряд із кордоном Румунії, національний військовий командний центр повідомив генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій, і о 2:01 було передано повідомлення тривоги RO-Alert мешканцям повіту Тулча.

Для моніторингу ситуації з авіабаз 86 і 57 вилетіли два румунські та два іспанські винищувачі F-16 і F-18. Однак близько 3:00 радіолокаційні дані засвідчили, що один із безпілотників міг короткочасно перетнути румунський кордон.

Міністерство оборони Румунії веде пошуки безпілотника, але слідів на території країни не виявлено.

«Міноборони рішуче засуджує ці атаки, здійснені РФ проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є необґрунтованими і серйозно суперечать міжнародному праву», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 вересня на території Румунії, навпроти українського Ізмаїла, знову було виявлено уламки ударного безпілотника типу «Шахед». Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії. Як зазначила пресслужба оборонного відомства, військові здійснювали обстеження території у пошуках можливих фрагментів безпілотників, що могли впасти там протягом останніх тижнів під час російських повітряних атак на українські порти на Дунаї.

Раніше, Україна попросила Румунію збивати російські безпілотники, які летять на її територію під час атак РФ.

До слова, Румунія збирається прискорити закупівлю боєприпасів у відповідь на тривалу агресію Росії проти України. Таке рішення ухвалила Вища рада національної оборони (CSAT) під головуванням президента Клаусаоганніса

Теги: безпілотник дрон Румунія

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