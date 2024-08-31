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На Київщині пролунали вибухи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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На Київщині пролунали вибухи
На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

В області працють сили ППО

Ворог запустив по Київщині ударні безпілотники, у регіоні працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація (КОВА).

«Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО», – йдеться в повідомленні.

КОВА нагадала, що не можна фотографувати чи знімати на відео роботу наших захисників.

«Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги», – закликала місцева влада.

Нагадаємо, що приблизно о 7:30 у Києві та низці областей було оголошено тривогу через загрозу БпЛА.

До відома, станом на ранок 31 серпня у Харкові внаслідок ворожого обстрілу міста керованими авіабомбами постраждали 97 людей.

Як повідомлялося, 30 серпня російські загарбники обстріляли Харків керованими авіабомбами. Один із ударів припав по центральній частині Харкова, по 12-ти поверховому житловому будинку.

Учора під час обстрілу в Харкові загинула 18-річна художниця Ніка Кожушко.

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Теги: безпілотник вибух Київщина

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