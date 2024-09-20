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Румунія істотно змінює пріоритети в обороноздатності: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Румунія істотно змінює пріоритети в обороноздатності: деталі
Румунії визнала необхідність розвивати свій внутрішній промисловий потенціал для виробництва сучасного військового обладнання
фото: forbes.ro

Члени Ради оборони країни обговорили план матеріального забезпечення румунської армії на 2025-2034 роки

Румунія збирається прискорити закупівлю боєприпасів у відповідь на тривалу агресію Росії проти України. Таке рішення ухвалила Вища рада національної оборони (CSAT) під головуванням президента Клауса Йоганніса, повідомляє Euractiv.

Рада підкреслила, що агресивна позиція Росії призвела до змін у регіональній безпеці, що зумовило необхідність переоцінки, зміни пріоритетів і зміни конфігурації програм військового придбання.

Згідно із заявою CSAT, ці коригування будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності Румунії для протидії новим загрозам, включаючи «збільшення обсягів придбання бойових боєприпасів і поступове нарощування стратегічних резервів».

Члени Ради також обговорили план матеріального забезпечення румунської армії на 2025-2034 роки. Зокрема, було визначено необхідність для Румунії розвивати свій внутрішній промисловий потенціал для виробництва сучасного військового обладнання, щоб захистити державні інтереси та забезпечити безпеку ланцюжка поставок. 

На зустрічі також були розглянуті останні події російської агресії, зокрема нещодавня ескалація, яку назвали «кричущим порушенням міжнародного права».

«Було оцінено їхній вплив на регіональну безпеку в Чорному морі зі значними наслідками як для Європи, так і для євроатлантичного регіону. Було обговорено додаткові заходи стримування та протидії для реалізації на національному рівні та за підтримки союзників по НАТО», – додається у заяві.

Бухарестська девʼятка (міжнародна ініціатива дев'яти країн-членів НАТО Центральної та Східної Європи: Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія) висловили «глибоку стурбованість» повторними вторгненнями російських безпілотників і ракет у повітряний простір НАТО. У таких випадках потрібна «рішуча» відповідь, заявив міністр оборони Румунії Ангел Тілвар на спільній прес-конференції з держсекретарем оборони Польщі Павлом Залевським. Залевський погодився, що «відповідь НАТО» є необхідною у цій ситуації.

Нагадаємо, президент Румунії Клаус Йоганніс звернувся до парламенту країни із проханням підтримати пропозицію про створення спеціального навчального центру на території Румунії для підготовки українських морських піхотинців.

Раніше міноборони Румунії подало до парламенту законопроєкт про передачу Україні комплекс Patriot. Документ передбачає передачу одного з семи комплексів Patriot, закуплених у США, у версії 3+. Це найсучасніша конфігурація системи Patriot, яка використовується як Сполученими Штатами, так і майже 20 іншими союзниками.

До слова, Міністерство закордонних справ Румунії рішуче засудило атаку російських військ по судну в Чорному морі, назвавши його «безпрецедентною ескалацією дій Росії в її незаконній війні проти України».

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Теги: росія Польща міністр Румунія безпілотник

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