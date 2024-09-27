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Румунія оголошувала тривогу через російські безпілотники

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Румунія оголошувала тривогу через російські безпілотники
Румунія виявила на кордоні з Україною групи російських безпілотників, які прямували до українських цілей
фото з відкритих джерел

Влада попросила жителів повіту Тулча зберігати спокій і дотримуватися вказівок щодо самозахисту в разі падіння об'єктів із повітряного простору

Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій (ГІЧС) Румунії оголошувала тривогу для жителів північної частини повіту Тулча. Причиною стало виявлення групи російських безпілотників, які прямували до українських цілей на кордоні з Румунією. Про це повідомляє Digi24.

За інформацією ГІЧС Тулча, надійшло два дзвінки за номером 112: один із запитом інформації, інший – із повідомленням про звуки вибухів на українській території.

Мешканцям було надіслано повідомлення через систему RO-Alert із рекомендаціями зберігати спокій і дотримуватися вказівок щодо самозахисту в разі падіння об'єктів із повітряного простору.

Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії також нагадала, що території, які зазнають атак, розташовані на українському боці кордону, і загрози для румунської території немає. Мешканцям північної частини повіту, а також туристам, порадили не панікувати і звертатися за номером 112 у разі небезпеки.

Нагадаємо, 24 вересня на території Румунії, навпроти українського Ізмаїла, знову було виявлено уламки ударного безпілотника типу «Шахед». Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії. Як зазначила пресслужба оборонного відомства, військові здійснювали обстеження території у пошуках можливих фрагментів безпілотників, що могли впасти там протягом останніх тижнів під час російських повітряних атак на українські порти на Дунаї.

Раніше, Україна попросила Румунію збивати російські безпілотники, які летять на її територію під час атак РФ.

До слова, Румунія збирається прискорити закупівлю боєприпасів у відповідь на тривалу агресію Росії проти України. Таке рішення ухвалила Вища рада національної оборони (CSAT) під головуванням президента Клаусаоганніса

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Теги: інспекція Румунія безпілотник тривога

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