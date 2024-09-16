Розвідка атакувала російську базу безпілотників у Сирії – ЗМІ

На базі у Сирії російські війська виготовляли та тестували ударні безпілотники

Операція ГУР відбулася на південно-східних околицях Алеппо

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України з групи «Хімік» вранці у неділю, 15 вересня, атакували російську військову базу в Сирії. Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на джерело у воєнній розвідці.

Операція відбулася на південно-східних околицях Алеппо. Тут російські війська виготовляли та тестували ударні БпЛА.

Крім того, атакована база використовувалася росіянами для виготовлення «камуфльованих саморобних вибухових пристроїв», бойові частини яких зберігалися на позиції, яку атакували спецпризначенці ГУР.

На відео видно символіку української воєнної розвідки неподалік російської бази. Невдовзі на російському обʼєкті стається вибух з подальшою детонацією боєкомплекту. Також на відео видно вибухівку, яка була попередньо закладена в приміщенні бази.

⚡️Бійці Головного управління розвідки Міноборони 15 вересня атакували російську військову базу в Сирії pic.twitter.com/5F1Fdex20M — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 16, 2024

Раніше спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони завдали нищівного удару по російській базі в Сирії. Спецпідрозділ ГУР «Хімік» завдав комплексного удару по російській військовій техніці на авіабазі Кувейрес, яка розташована на схід від Алеппо й окупована російськими військами.

Нагадаємо, у Сирії знищено підземний ракетний завод, який збудував Іран. Це сталося під час наземної операції ЦАХАЛу.

До слова, російські загарбники застосували проти України понад 640 ударних БпЛА типу «Шахед» за першу половину вересня.