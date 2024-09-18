ДБР затримало правоохоронця, який допомагав ухилянтам втекти за кордон

Затриманому повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон

Фігуранту загрожує до дев'яти років за за ґратами

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали правоохоронця з Чернівецької області, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам нелегально перетинати кордон з Румунією. Про це повідомило ДБР.

За даними відомства, починаючи з липня 2024 року затриманий забирав охочих в обумовленому місці та на власному авто довозив їх до одного з сіл, що межує з Румунією. Далі він особисто, пішки через ліс, переводив чоловіків через кордон. Ціна послуги складала 6 тис. євро з особи.

Затриманий правоохоронець брав за свої послуги по 6 тис. євро з особи фото: ДБР

15 вересня 2024 року працівники ДБР затримали правоохоронця «на гарячому» під час передачі коштів від одного з охочих покинути країну.

Затриманому повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років.

Нагадаємо, що раніше працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронниці з Волині, яка допомагала злочинній групі переправляти до Польщі чоловіків призовного віку.

Крім того, Служба безпеки викрила нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У серпні цього року його було затримано за підозрою в організації схем для ухилянтів. За матеріалами справи, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про «погане здоров’я».

Раніше поліцейські викрили схему незаконно перетину кордону оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції. До її організації причетні троє місцевих мешканців 33, 40 та 41 років.

До слова, 16 серпня кілька чоловіків напали на українських прикордонників, узяли зброю, гранати і втекли до Румунії.