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Найбільший аеропорт Швеції зазнав атаки безпілотників

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Найбільший аеропорт Швеції зазнав атаки безпілотників
Через атаку безпілотників кілька авіарейсів були перенаправлені на Скавсту та Ландветтер
фото: Stefan Sjögren

Щонайменше чотири безпілотники різного розміру були помічені навколо стокгольмського аеропорту Арланда

Найбільший аеропорт Швеції поблизу Стокгольма на кілька годин зупиняв прийом та відправлення рейсів через наближення невідомих БПЛА. Про це повідомляє AIR Live.

Щонайменше чотири безпілотники різного розміру були помічені навколо стокгольмського аеропорту Арланда, через що кілька авіарейсів були перенаправлені на Скавсту та Ландветтер.

Рішення про закриття аеропорту Арланда було ухвалене близько 2.00. О 3:30 ранку аеропорт знову запрацював. Поліція відкрила досудове розслідування за фактом диверсії в аеропорту та порушення закону про безпеку.  

Нагадаємо, 29 серпня 2024 року поліція Швеції заявила заявило про зростання ризику російських диверсійних операцій на території країни. Як розповів представник поліції Карл Мелін, на фоні повномасштабного вторгнення РФ в Україну зріс ризик російських диверсій у Швеції. Саме підприємства військово-промислового комплексу Швеції вважаються найбільш вірогідною метою можливих диверсій. За словами Меліна, ймовірність російських диверсій також зросла в деяких інших країнах Європи. Однак він не уточнив, про які країни йдеться.

Раніше повідомлялося, що винищувачі німецьких та шведських військово-повітряних сил піднімалися в небо над Балтією, щоб перехопити російський морський патрульний літак Іл-20М. Про це повідомили військово-повітряні сили Німеччини у соцмережі X (Twitter). Зазначається, що російський літак влетів у міжнародний повітряний простір над Балтійським морем, не вийшовши на зв’язок з авіадиспетчерами.

До слова, Росія підвищила свою присутність на Балтиці під час військово-морських навчань Baltic Operations (Baltops) – кількість прольотів її бойових літаків над кораблями НАТО, що беруть участь у навчаннях, виявилася суттєво більшою, ніж очікувалося. 

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Теги: аеропорт розслідування поліція Швеція безпілотник

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