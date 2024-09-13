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Підготовка українських пілотів на винищувачах F-16: румунські ЗМІ розкрили подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Підготовка українських пілотів на винищувачах F-16: румунські ЗМІ розкрили подробиці
фото із відкритих джерел

Українські льотчики перебувають у Румунії, де тренуватимуться на літаках F-16

Кілька днів тому українські льотчики прибули в Румунію для опанування винищувачів F-16, вони вже почали навчання. Про це дізнався румунський телеканал Digi24 зі своїх джерел.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про початок навчання українських льотчиків на F-16 у Румунії після розмови з румунським візаві Анджелом Тилваром.

Як наголошує Digi24, українці вперше опановуватимуть західні винищувачі в Румунії.

За інформацією телеканалу, група льотчиків вже почала навчання на авіабазі Борча, що в повіті Келераш. Це навчальний центр, відкритий у листопаді 2023 року, де проходили навчання румунські пілоти.

Припускається, що вже в жовтні українці почнуть льотні навчання.

Digi24 наголошує, що льотчики з України будуть пілотувати навчальні F-16, надані Румунії Нідерландами. Це має зняти занепокоєння через погрози Росії знищувати літаки НАТО, які полетять до України.

«У середньому підготовка пілотів на літаках F 16 займає шість місяців, тому ми очікуємо, що пілоти, які нещодавно прибули до Румунії, повернуться в Україну на початку наступного року», – йдеться в публікації.

Раніше стало відомо, що Румунія з державного бюджету покриє витрати на навчання українських пілотів на західних літаках F-16 на авіабазі Фетешть. 

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Теги: Румунія українці навчання пілот винищувач F-16

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