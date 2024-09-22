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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Це змінює хід війни

glavcom.ua
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Удари наших дронів вже стали для жителів РФ звичними
фото: СБУ

«Зараз «уламки» наших дронів – найбільш точна зброя цієї війни»

Майже кожен мій співбесідник, що так чи інакше дотичний до війни, говорить про дуже динамічний розвиток військових технологій.

Те, що ще вчора вважалось дієвим, сьогодні вже застаріває. Особливо це стосується технологій пов’язаних з дронами.

І можемо констатувати, що останній тиждень війни був позначений новим етапом – дрони СБУ рознесли кілька ключових для росіян складів зберігання зброї. Причому склади ці були розташовані у глибині території ворога.

Проаналізувавши ці удари можемо з впевненістю стверджувати, що вони матимуть величезні наслідки для ходу війни. Виділю ключові висновки нашого аналізу:

  • Відомство Малюка вже привчило нас до ударів в глибину РФ. «Дронові санкції» проти НПЗ і великих нафтобаз, мали великий негативний вплив на економіку ворога. Однак удари по стратегічним складам зберігання ракет – це нова якість «демілітарізації» росіян. Для Кремля наступає нова реальність, адже удари по ключовим складам зброї – це новий поворот у війні, що змінює весь її хід;
  • Системність ударів. Майже одразу після потужної «бавовни» на стратегічному складі у Торопці, дрони завітали на 23-ій арсенал головного артилерійського управління міноборони РФ біля Октябрського у тій же Тверській області. Там зберігалося артилерійське та ракетне озброєння для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» та тактичних ракетних комплексів «Точка-У». Після вчорашніх прильотів дронів, на складі розпочалася детонація, фіксується п’ять осередків пожеж, які тривають досі;
  • Росіяни на даному етапі війни не можуть кваліфіковано протидіяти таким масштабним ударам наших дронів. Підкреслю, що мова йде про склади зберігання найважливіших для Кремля засобів ведення війни – ракет і КАБів. І після потужної детонації в Торопці, можна було очікувати, що ворог спробує максимально захистити інші свої стратегічні склади. І ворог справді пробував. Не зміг;
  • СБУ технологічно випереджає росіян у застосуванні дронів. У битві «наші дрони – ППО ворога», переможець на даний момент очевидний;
  • Знищення Службою складів зберігання ракет, КАБів і артилерійських боєприпасів матиме величезний вплив на хід війни. Той спосіб введення війни, який вибрали росіяни, ставить їх в повну залежність від цих видів зброї. Склади з російськими і північнокорейськими снарядами і ракетами – це фактично найважливіші для росіян об’єкти у тилу. І втрата ворогом стратегічних складів – важливий успіх України.

Характерно, що удари наших дронів вже стали для жителів РФ звичними. Місцеві губернатори і чиновники міноборони РФ навіть придумали смішний «новояз» для позначення прильотів.

Якщо «украинский дрон был сбит, после чего случился хлопок и задымление на промышленом объекте», то в принципі нічого страшного – горить черговий НПЗ чи нафтобаза.

А от якщо «после сбития украинского дрона, его обломки вызвали пожар, началась детонация», то тут вже справа серйозна – вибухають склади, буде термінова евакуація. А щоб «хлопкі і евакуації» тривали надалі, СБУ та іншим Силам Оборони треба продовжувати модернізацію дронів.

Бо зараз «уламки» наших дронів – найбільш точна зброя цієї війни. 

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Джерело
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Теги: безпілотник ворог дрон росіяни санкції Міноборони озброєння технології СБУ зброя

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Олексій Голобуцький

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