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Румунія викликала тисячі резервістів до військових частин

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Румунія викликала тисячі резервістів до військових частин
Під час навчань резервісти також проходитимуть медичну, зв’язкову та інженерну підготовку, а також тренуватимуться зі штатною зброєю
фото: Facebook/MApN

Навчання у Бухаресті та повіті Ілфов триватимуть до 12 жовтня

У Румунії розпочалися мобілізаційні навчання Mobex B-IF-26, під час яких близько 10 тисяч резервістів із Бухареста та повіту Ілфов викликають до військових частин. Військовозобов’язані мають прибути на визначені дати для проходження одноденної підготовки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство національної оборони Румунії.

Навчання розпочалися 5 жовтня та триватимуть до 12 жовтня. Румунське Міноборони зазначає, що до частин викликають лише частину резервістів, які проживають у Бухаресті та повіті Ілфов і входять до відповідних планів мобілізації.

За даними румунських ЗМІ, йдеться про резервістів віком від 43 до 63 років. Вони мають пройти комплекс заходів для перевірки готовності резерву, зокрема медичний та психологічний контроль, перевірку особового складу, форми й озброєння.

Під час навчань резервісти також проходитимуть медичну, зв’язкову та інженерну підготовку, а також тренуватимуться зі штатною зброєю. Окремим елементом цьогорічних навчань стане стрільба з 9-мм пістолета, який нещодавно включили до озброєння Бухаризького гарнізону.

Окремий етап підготовки запланований на 7 жовтня на стрільбищі Домнешть у Бухаресті. Румунське Міноборони повідомило, що під час нього резервісти братимуть участь у практичних заняттях.

Навчання Mobex проводять у Румунії регулярно. За даними Міноборони країни, такі заходи спрямовані на перевірку готовності населення до оборони, а також укомплектованості військових структур людськими та матеріальними ресурсами. У 2026 році подібні навчання вже проводили в інших регіонах країни.

Румунське Міноборони наголошує, що Mobex є плановими навчаннями, які проводяться у мирний час. Відомство також закликало громадян не пов’язувати їх із чутками про можливу участь Румунії у війні проти Росії чи відправлення військових до України.

Роботодавці мають забезпечити участь працівників-резервістів у навчаннях. На час проведення заходів їм надають додатковий оплачуваний день відпустки на підставі відповідного документа з військового центру.

Варто нагадати, що російські війська атакували двома дронами турецьке цивільне судно в нейтральних водах Чорного моря, поблизу Румунії. На його борту перебували громадяни Азербайджану та Індії. Унаслідок атаки загинув капітан, ще одна людина наразі вважається зниклою безвісти.

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Теги: Румунія мобілізація військові навчання

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