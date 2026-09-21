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Прокурори затримали екскандидата у президенти Румунії Джорджеску

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Прокурори затримали екскандидата у президенти Румунії Джорджеску
Екскандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску опинився в центрі справи про шахрайство
фото: Reuters

Політика зупинили просто на дорозі у справі про шахрайство на понад €1,1 млн, після чого слідчі вирушили з ним до його будинку

Румунські прокурори затримали колишнього кандидата у президенти Келіна Джорджеску в межах розслідування справи про створення організованої злочинної групи та шахрайство. Політика зупинили на дорозі, після чого доставили до його будинку в Могошоаї, де проводять обшуки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Digi24.

У понеділок, 21 вересня, прокурори Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму Румунії разом із кримінальною поліцією проводять п'ять обшуків у Бухаресті та населених пунктах Могошоая, Чолпані й Буфтя.

Джорджеску зупинили під час руху та доставили до його помешкання, щоб він був присутній під час обшуку. Після завершення слідчих дій політика мають доправити на допит до центрального офісу прокуратури.

Справа стосується ймовірного шахрайства, внаслідок якого потерпілий втратив понад €1,1 млн. За даними слідства, у вересні 2021 року двоє громадян Румунії та громадянин Італії створили організовану групу. Слідчі вважають, що вона діяла під керівництвом 64-річного громадянина Румунії. Румунські медіа ідентифікують його як Джорджеску.

За версією правоохоронців, учасники групи представлялися заможними іноземними бізнесменами та пропонували румунським підприємцям допомогу в отриманні великих кредитів від закордонних фінансових установ. Для доступу до фінансування потенційні позичальники мали спочатку внести грошову «гарантію».

Одному з потерпілих пообіцяли допомогти отримати кредит на €6 млн. Під цим приводом його переконали переказати понад €1 млн як гарантію. Згодом чоловікові запропонували збільшити суму фінансування до €15 млн та переконали внести ще €100 тис. Загальний розмір збитків, за оцінкою слідства, перевищив €1,1 млн. Слідчі дії у справі відбуваються за п'ятьма адресами. Після обшуків фігурантів мають допитати в центральному офісі прокуратури.

Нагадаємо, Келін Джорджеску балотувався у президенти Румунії у листопаді 2024 року та несподівано посів перше місце у першому турі. Після цього Конституційний суд Румунії анулював результати президентських виборів на тлі матеріалів про ймовірне зовнішнє втручання у виборчий процес.

На повторних президентських виборах у 2025 році Джорджеску не допустили до участі. У другому турі змагалися Джордже Сіміон та мер Бухареста Нікушор Дан. Перемогу здобув Дан.

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Теги: Румунія прокуратура

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