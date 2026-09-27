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Росія атакувала порт на Одещині біля кордону з Румунією

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія атакувала порт на Одещині біля кордону з Румунією
Наслідки російської атаки на Одещину
фото: ДСНС Одещини (ілюстративне)

Пошкоджені житлові будинки, виробничий цех, склади та вантажівки

Російські війська масовано атакували Одеську область: постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували. У Кілії Ізмаїльського району під ударом опинилися портова та цивільна інфраструктура. Про це пише «Главком» із посиланням на допис начальника Одеської ОВА Олега Кіпера та повідомлення Ізмаїльської РДА.

«Ворог продовжує масовано атакувати Одещину», – написав Кіпер. За його словами, пошкоджені:

  • два приватні житлові будинки;
  • виробничий цех;
  • складські приміщення;
  • вантажні автомобілі.

На місцях працюють усі відповідні служби, наслідки удару ліквідовують.

Що сталося в Кілії

Окремо про наслідки розповіла Ізмаїльська районна державна адміністрація. У ніч на 27 вересня противник вдарив із повітря по Кілії: під ударом опинилися портова та цивільна інфраструктура. Там виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники ДСНС. Постраждалих у місті, за даними РДА, немає.

Регіон під обстрілами

Уже не вперше за тиждень Одещина зазнає атак. Уночі проти 26 вересня її також масовано атакували. Тоді, за попередніми даними, люди не постраждали, але на півдні області були пошкоджені житлові будинки, готельно-ресторанний комплекс та адміністративні будівлі на території підприємства. Фасади й вікна зазнали пошкоджень більш ніж у десяти приватних і багатоповерхових будинках.

Нагадаємо, 23 вересня російський удар по Одещині зачепив портову та цивільну інфраструктуру. На комерційному судні під прапором Антигуа і Барбуди загинув український капітан, решту членів екіпажу евакуювали.

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Теги: пожежа Одещина рятувальники інфраструктура ворог

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