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Донька Келлога відреагувала на слова батька про мобілізацію українських жінок

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Донька Келлога відреагувала на слова батька про мобілізацію українських жінок
Донька Келлога виступила проти примусової мобілізації українок
фото: «Cуспільне»

Ветеранка заявила, що жінки можуть ефективно служити у війську, однак їхнє залучення має бути добровільним

Донька американського генерала Кіта Келлога, ветеранка Меган Моббс не підтримує ідею примусової мобілізації жінок в Україні. На її думку, жінки можуть виконувати широкий спектр завдань у війську, однак рішення про службу вони мають ухвалювати добровільно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Моббс «Суспільному».

Вона пояснила, що позиція її батька щодо участі жінок у війні значною мірою ґрунтується на досвіді власної родини. Сама Моббс служила в Афганістані, а її мати – у Гренаді. «Тож він розмірковує так: «Жінки можуть воювати, то чому ні? Вони мають воювати». З чим я не погоджуюся: вони можуть воювати, але мають робити це добровільно», – сказала вона.

За словами Моббс, за умови належної підготовки, екіпірування та озброєння жінки здатні захищати свою країну. Водночас вона наголосила, що це не обов'язково означає службу безпосередньо в окопах, а відмінності між чоловіками та жінками у війську не варто ігнорувати.

Моббс зазначила, що жінки можуть бути ефективними медиками, логістами та стрільцями, а також працювати у сфері розвідки та збору інформації. На її думку, жінок-добровольців варто залучати до тих військових спеціальностей, де їхні навички можуть бути найбільш корисними, та заохочувати інших приєднуватися до війська.

«Але я не вважаю, що зараз в інтересах України проводити примусову мобілізацію жінок», – підсумувала ветеранка.

Водночас Моббс наголосила, що загалом вважає мобілізацію необхідною, коли держава стикається з екзистенційною загрозою. За її словами, випадки зловживань та порушення прав людини під час мобілізації потрібно засуджувати, однак це не скасовує обов'язку громадян захищати свою країну.

Нагадаємо, раніше колишній міністр оборони України Олексій Резніков виступив за загальний військовий обов'язок для чоловіків і жінок. Він запропонував орієнтуватися на досвід Ізраїлю та заявив, що залучення жінок дозволило б удвічі збільшити мобілізаційний ресурс. 

Згодом тему порушив американський генерал Кіт Келлог. Він заявив, що Україні може знадобитися мобілізація жінок, та навів приклад власної родини. За словами Келлога, жінки «воюють не гірше за чоловіків».

Керівник Офісу президента Кирило Буданов назвав ідею мобілізації жінок в Україні дивною. На його думку, наразі в цьому немає необхідності, оскільки мобілізаційний потенціал серед чоловіків ще не вичерпаний.

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Теги: США українці мобілізація жінка українка Кіт Келлог

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