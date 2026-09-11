Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Росіяни підробили тендер Міноборони для фейку про мобілізацію жінок

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни підробили тендер Міноборони для фейку про мобілізацію жінок
Жінки в Україні долучаються до Сил оборони виключно добровільно
фото: Верховна Рада України/Telegram

Пропагандисти заявили про нібито закупівлю 150 тис. жіночих зимових курток для фронту, однак такого оголошення в системі ProZorro не існує

Російські пропагандистські ресурси поширили черговий фейк про нібито підготовку України до мобілізації жінок. Цього разу як «доказ» використали підроблений скріншот із системи публічних закупівель ProZorro. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

На поширеному росіянами зображенні йдеться про нібито оголошений Міністерством оборони України тендер на закупівлю 150 тис. жіночих зимових курток. Пропагандисти пов'язали таке замовлення з начебто майбутнім призовом українок до війська.

«Цього разу пропагандисти поширюють підроблений скріншот оголошення про нібито проведення Міністерством оборони України в системі ProZorro тендеру на закупівлю 150 тисяч жіночих зимових курток. Цей скріншот ru-пропаганда подає як доказ «підготовки до мобілізації жінок», – повідомили в ЦПД.

У Центрі перевірили цю інформацію та встановили, що відповідного тендеру в системі ProZorro немає. Таким чином, зображення, яке поширюють російські ресурси, є підробкою.

У ЦПД також наголосили, що в Україні немає законодавчих передумов для проведення мобілізації жінок. «Також в Україні відсутні законодавчі ініціативи, законопроєкти чи внутрішні обговорення щодо мобілізації жінок. Мобілізація жінок в Україні не проводиться і не планується. Жінки долучаються до Сил оборони виключно добровільно», – додали в Центрі.

За даними ЦПД, тема примусової мобілізації українок регулярно використовується російською пропагандою. Для цього поширюються сфабриковані повідомлення та матеріали, які мають створити враження, що українська влада нібито готується розширити мобілізацію на жінок.

«Подібні вкиди є частиною системної дезінформаційної кампанії, спрямованої на поширення панічних настроїв та дестабілізацію українського суспільства», – підсумували в ЦПД.

Нагадаємо, наприкінці серпня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки вже офіційно спростовував інформацію про підготовку мобілізації жінок. У парламенті заявили, що відповідних законодавчих ініціатив, законопроєктів або внутрішніх обговорень немає.

Читайте також:

Теги: мобілізація жінка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Реклама армії у Росії
NYT: Серед росіян зростає тривога через чутки про нову хвилю мобілізації
6 вересня, 02:28
Автори законопроєкту називають мобілізацію одним із бар'єрів для повернення українців додому
Нардепи пропонують давати відстрочку українцям, які повернуться з-за кордону
4 вересня, 20:32
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
30 серпня, 21:34
Буданов пояснив, чи є необхідність мобілізовувати жінок
Буданов відреагував на заклик мобілізовувати українських жінок
27 серпня, 12:40
Внаслідок влучання в житловий будинок загинула 66-річна жінка
Росіяни атакували Сумщину дронами: загинула жінка
27 серпня, 01:35
Кремль вписав українські міста у свої округи
Навіщо Росія готує вибори в українських містах, які ще не захопила
25 серпня, 09:09
Небензя не став стверджувати, що після осінніх виборів у Держдуму Росія не ухвалить такого рішення
Представник Росії в ООН зробив заяву про масову мобілізацію
21 серпня, 08:08
Партнери України та аналітики очікують ескалації війни взимку
Путін поставив дедлайн для захоплення Донбасу – NYT
17 серпня, 05:45
Говорячи про особисте життя, режисер порівняв стосунки між двома людьми з парним танцем
Відомий режисер зізнався, чому у нього не склалося із молодшою на 20 років обраницею
16 серпня, 16:48

Суспільство

Поліг, повертаючись з першого бойового виходу. Згадаймо Артьома Сіневича
Поліг, повертаючись з першого бойового виходу. Згадаймо Артьома Сіневича
НАБУ отримало безпрецедентний вплив на українську політику – FT
НАБУ отримало безпрецедентний вплив на українську політику – FT
Росіяни підробили тендер Міноборони для фейку про мобілізацію жінок
Росіяни підробили тендер Міноборони для фейку про мобілізацію жінок
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 11 вересня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 11 вересня 2026: традиції та молитва
«Ми обрали Україну»: історія сестер із Донецька вразила парламент Нідерландів
«Ми обрали Україну»: історія сестер із Донецька вразила парламент Нідерландів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
80K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28
Румунія піднімала F-16 через групу повітряних цілей над Одещиною
Сьогодні, 10:19

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua