Росіяни підробили тендер Міноборони для фейку про мобілізацію жінок

Пропагандисти заявили про нібито закупівлю 150 тис. жіночих зимових курток для фронту, однак такого оголошення в системі ProZorro не існує

Російські пропагандистські ресурси поширили черговий фейк про нібито підготовку України до мобілізації жінок. Цього разу як «доказ» використали підроблений скріншот із системи публічних закупівель ProZorro. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

На поширеному росіянами зображенні йдеться про нібито оголошений Міністерством оборони України тендер на закупівлю 150 тис. жіночих зимових курток. Пропагандисти пов'язали таке замовлення з начебто майбутнім призовом українок до війська.

«Цього разу пропагандисти поширюють підроблений скріншот оголошення про нібито проведення Міністерством оборони України в системі ProZorro тендеру на закупівлю 150 тисяч жіночих зимових курток. Цей скріншот ru-пропаганда подає як доказ «підготовки до мобілізації жінок», – повідомили в ЦПД.

У Центрі перевірили цю інформацію та встановили, що відповідного тендеру в системі ProZorro немає. Таким чином, зображення, яке поширюють російські ресурси, є підробкою.

У ЦПД також наголосили, що в Україні немає законодавчих передумов для проведення мобілізації жінок. «Також в Україні відсутні законодавчі ініціативи, законопроєкти чи внутрішні обговорення щодо мобілізації жінок. Мобілізація жінок в Україні не проводиться і не планується. Жінки долучаються до Сил оборони виключно добровільно», – додали в Центрі.

За даними ЦПД, тема примусової мобілізації українок регулярно використовується російською пропагандою. Для цього поширюються сфабриковані повідомлення та матеріали, які мають створити враження, що українська влада нібито готується розширити мобілізацію на жінок.

«Подібні вкиди є частиною системної дезінформаційної кампанії, спрямованої на поширення панічних настроїв та дестабілізацію українського суспільства», – підсумували в ЦПД.

Нагадаємо, наприкінці серпня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки вже офіційно спростовував інформацію про підготовку мобілізації жінок. У парламенті заявили, що відповідних законодавчих ініціатив, законопроєктів або внутрішніх обговорень немає.