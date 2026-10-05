Дрони вдарили по судну біля Румунії: двоє загиблих

Судно перебувало приблизно за 20 морських миль від румунського узбережжя та прямувало до Італії

Корабель прямував із Ізмаїла до Італії, після інциденту на борту спалахнула пожежа

У Чорному морі біля узбережжя Румунії дрони атакували вантажне судно Royad Mammadov, яке перевозило зерно. Унаслідок інциденту загинули двоє членів екіпажу, ще 11 людей вдалося врятувати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Reuters

Інцидент стався 5 жовтня поблизу офшорної платформи Pescăruș, яку експлуатує румунська компанія OMV Petrom. Судно перебувало приблизно за 20 морських миль від румунського узбережжя та прямувало до італійської Равенни. Перед цим Royad Mammadov вийшов із порту Ізмаїл.

За даними румунських ЗМІ, судно могло зазнати удару дрона, після чого на його борту спалахнула пожежа. Водночас румунські офіційні служби у перших повідомленнях підтверджували саме пожежу та проведення рятувальної операції, не уточнюючи причину займання.

Про серйозний морський інцидент румунську владу повідомили близько 11:00. Центр морської координації в Констанці запросив допомогу рятувальних служб. До операції залучили кілька суден, зокрема SAR Apollo, SAR Artemis і SAR Ares, а також корабель берегової охорони.

Спочатку повідомлялося, що всі 13 членів екіпажу могли бути зниклими. Під час рятувальної операції 11 людей вдалося знайти та евакуювати. Двоє членів екіпажу загинули. За даними Reuters, румунська влада також підтвердила, що судно зазнало значних пошкоджень і тонуло.

Royad Mammadov ходить під прапором Сент-Кітс і Невіс та належить турецькому власнику. Судно перевозило зерно з України до Італії.

Варто нагадати, що у Румунії поблизу кордону з Україною впав невідомий об’єкт, після чого на місці спалахнула пожежа. Інцидент стався вночі проти 2 жовтня в районі села Плауру повіту Тулча. Румунське Міністерство національної оборони припускає, що об’єктом міг бути безпілотник.