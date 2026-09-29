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У Румунії виявлено уламки ймовірного БпЛА

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Румунії виявлено уламки ймовірного БпЛА
Уламки впали на сільськогосподарські угіддя на острові Великий Бреїла
фото: g4media.ro (ілюстративне)

Унаслідок падіння уламків сталася пожежа

Зранку 29 вересня міністерство оборони Румунії отримало повідомлення про виявлення уламків об’єкта, які впали в повіті Бреїла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву оборонного відомства.

Уламки об’єкта – ймовірно, безпілотника – впали на сільськогосподарські угіддя на острові Великий Бреїла, в повіті Бреїла. Унаслідок цього сталася пожежа.

На місце події прибули підрозділи міністерства внутрішніх справ та румунської розвідувальної служби, які забезпечили охорону периметра. Надалі вони проведуть дослідження виявлених уламків.

Спеціалізована група міністерства національної оборони вирушить на місце події для обстеження території.

«Радіолокаційні системи міністерства національної оборони не зафіксували жодного несанкціонованого вторгнення в повітряний простір країни протягом минулої ночі. Ситуація розвивається, і ми надамо додаткову інформацію, щойно вона стане доступною», – йдеться у повідомленні.

Раніше у Румунії в суботу вдень у кукурудзяному полі в районі Ботошеніца-Маре у Сучавському повіті було знайдено розбитий безпілотник.

Також Румунія вранці 11 вересня підняла у повітря два винищувачі F-16 через виявлену групу повітряних цілей поблизу кордону з Україною. 

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Теги: Румунія дрон

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