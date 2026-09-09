Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Глава МЗС Німеччини закликав українських чоловіків повернутися на батьківщину

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Глава МЗС Німеччини закликав українських чоловіків повернутися на батьківщину
Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль закликав українських чоловіків повернутися додому
фото: Reuters

Берлін знає, хто отримує соціальні виплати, зареєстрований або має посвідку на проживання, і готовий поділитися цією інформацією з Києвом

Українські чоловіки призовного віку, які зараз перебувають у Німеччині, мають повернутися додому. Німецька влада готова допомогти Україні встановити, хто з них проживає на території країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля.

Вадефуль наголосив, що українські чоловіки призовного віку, які перебувають у Німеччині, мають повернутися на батьківщину. За словами глави німецького МЗС, влада країни має інформацію про українців, які проживають у Німеччині. Йдеться, зокрема, про тих, хто отримує соціальну допомогу, зареєстрований у країні або має посвідку на проживання.

Берлін готовий поділитися цими даними з Києвом, щоб допомогти українській владі ідентифікувати чоловіків призовного віку. Вадефуль також порушив питання закупівлі Україною німецького озброєння. За його словами, Київ має купувати більше зброї у компаній із Німеччини.

Міністр пояснив свою позицію тим, що Німеччина є найбільшим донором України, а тому може розраховувати на замовлення для власного оборонного сектору. «Наразі ми не повністю задоволені обсягом замовлень, які отримуємо в Німеччині», – заявив Вадефуль.

Заява міністра пролунала через кілька днів після того, як Німеччина звинуватила Росію в організації спроби атаки безпілотниками на аеропорт Лейпциг/Галле в серпні. За словами німецької влади, тоді вдалося уникнути масштабної катастрофи.

Росія заперечила звинувачення. У відповідь Берлін наказав закрити російське консульство в Бонні та російський культурний центр у столиці.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав звинувачення Німеччини «початком справжньої війни». «Ми мали відреагувати. Це зрозуміло всім», – відповів на ці слова Вадефуль.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина більше не надаватиме тимчасовий захист новоприбулим українським чоловікам віком від 23 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для виїзду з України та звільнення від військової служби.

Як повідомляло Міністерство внутрішніх справ Німеччини, обмеження стосуються українців, які прибули до країни після 31 липня 2026 року. Цього дня Рада ЄС запровадила відповідні зміни до правил тимчасового захисту.

Теги: Німеччина мобілізація ухилянти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лібанова наголосила, що сьогодні українських жінок і без того бракує.
Експертка попередила про катастрофічні наслідки в разі мобілізації жінок
21 серпня, 09:27
Доступ до бронювання можуть отримати значно більше невеликих фермерських господарств
В Україні розширять бронювання працівників: кого додадуть до переліку
24 серпня, 16:31
Олег Винник пояснив, чому хоче отримати громадянство Німеччини
«Я поки що українець». Олег Винник заговорив про зміну громадянства
25 серпня, 17:51
Посольство Росії в Берлін
Німеччина масово виганяє росіян, серед них – дипломати-шпигуни
9 серпня, 17:12
Суд підкреслив, що демонстративна байдужість під час воєнного стану створює у суспільстві відчуття безкарності
На Київщині чоловік ухилився від мобілізації, бо «йому все байдуже»: що вирішив суд
9 серпня, 18:15
Кордон Росії з Грузією заполонили тисячі людей
Росіяни масово кинулися до Грузії через чутки про мобілізацію
19 серпня, 19:42
Аби рибалити в Німеччині, потрібна ліцензія
Біженка з України розповіла по несподівані правила у Німеччині
29 серпня, 21:16
Чоловік відмовився від мобілізації через НАТО: чим усе закінчилося
Чоловік відмовився від мобілізації через НАТО: чим усе закінчилося
6 вересня, 18:16
Вартість угоди сторони не розкривають
Завод Volkswagen у Німеччині перепрофілюється на оборонне виробництво
7 вересня, 15:50

Соціум

Прокурор, який розслідував «змову» проти Трампа, раптово пішов у відставку
Прокурор, який розслідував «змову» проти Трампа, раптово пішов у відставку
Дрони атакували один із найбільших хімзаводів Росії «Азот»
Дрони атакували один із найбільших хімзаводів Росії «Азот»
Війна проти України стала одним із головних викликів для саміту БРІКС – АР
Війна проти України стала одним із головних викликів для саміту БРІКС – АР
Кремль підготував три сценарії провокацій на окупованих територіях – розвідка
Кремль підготував три сценарії провокацій на окупованих територіях – розвідка
Генконсульство України в Дюссельдорфі оточила поліція: причина
Генконсульство України в Дюссельдорфі оточила поліція: причина
ЄС відновив пошук способу використати російські активи для України
ЄС відновив пошук способу використати російські активи для України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
81K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Міноборони запустило автоматичне виключення з військового обліку за віком
Сьогодні, 12:51
Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua