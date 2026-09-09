Глава МЗС Німеччини закликав українських чоловіків повернутися на батьківщину

Берлін знає, хто отримує соціальні виплати, зареєстрований або має посвідку на проживання, і готовий поділитися цією інформацією з Києвом

Українські чоловіки призовного віку, які зараз перебувають у Німеччині, мають повернутися додому. Німецька влада готова допомогти Україні встановити, хто з них проживає на території країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля.

Вадефуль наголосив, що українські чоловіки призовного віку, які перебувають у Німеччині, мають повернутися на батьківщину. За словами глави німецького МЗС, влада країни має інформацію про українців, які проживають у Німеччині. Йдеться, зокрема, про тих, хто отримує соціальну допомогу, зареєстрований у країні або має посвідку на проживання.

Берлін готовий поділитися цими даними з Києвом, щоб допомогти українській владі ідентифікувати чоловіків призовного віку. Вадефуль також порушив питання закупівлі Україною німецького озброєння. За його словами, Київ має купувати більше зброї у компаній із Німеччини.

Міністр пояснив свою позицію тим, що Німеччина є найбільшим донором України, а тому може розраховувати на замовлення для власного оборонного сектору. «Наразі ми не повністю задоволені обсягом замовлень, які отримуємо в Німеччині», – заявив Вадефуль.

Заява міністра пролунала через кілька днів після того, як Німеччина звинуватила Росію в організації спроби атаки безпілотниками на аеропорт Лейпциг/Галле в серпні. За словами німецької влади, тоді вдалося уникнути масштабної катастрофи.

Росія заперечила звинувачення. У відповідь Берлін наказав закрити російське консульство в Бонні та російський культурний центр у столиці.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав звинувачення Німеччини «початком справжньої війни». «Ми мали відреагувати. Це зрозуміло всім», – відповів на ці слова Вадефуль.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина більше не надаватиме тимчасовий захист новоприбулим українським чоловікам віком від 23 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для виїзду з України та звільнення від військової служби.

Як повідомляло Міністерство внутрішніх справ Німеччини, обмеження стосуються українців, які прибули до країни після 31 липня 2026 року. Цього дня Рада ЄС запровадила відповідні зміни до правил тимчасового захисту.