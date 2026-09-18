Президент Румунії запропонував Україні «рецепт» вступу до ЄС

Бухарест готовий поділитися досвідом не лише вступних реформ, а й змін, які країна провела вже після приєднання до Євросоюзу

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Бухарест готовий поділитися з Україною власним досвідом вступу до Європейського Союзу. Йдеться про реформи на шляху до членства та зміни, які країна проводила вже після приєднання до ЄС. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Про готовність допомогти Україні румунський президент заявив під час установчого саміту «Карпатської вісімки» (Carpathian 8). Дан наголосив, що Румунія підтримує вступ до Євросоюзу України, Молдови та Сербії.

«Румунія підтримує вступ України, Сербії та Молдови, і ми будемо дуже раді поділитися своїм досвідом щодо того, як отримати членство, та що ми робили після вступу», – сказав він.

За словами Дана, обмін досвідом щодо європейської інтеграції може стати одним із напрямів співпраці держав у межах «Карпатської вісімки». Сам формат він назвав важливим для зміцнення добросусідських відносин між країнами.

Окрему увагу президент Румунії приділив економічній та енергетичній співпраці. Він повідомив, що вже триває розбудова інфраструктури для кращого з'єднання енергетичних систем Румунії, Молдови, України та Сербії.

«Економіки наших країн зростають значно швидше, ніж у середньому по Європі, і важливим питанням є масштабування, адже в економіці масштаб має значення. Наші економіки доповнюють одна одну, і питання в тому, як ми можемо співпрацювати, щоб забезпечити подальший прогрес. Важливо разом почати працювати над досягненням цієї мети», – зазначив Дан. Румунський президент також запропонував інвестувати в академічні обміни між студентами держав-учасниць нового формату.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нового формату C8 – «Карпатської вісімки». До нього увійшли Україна, Румунія, Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія, Австрія та Сербія.