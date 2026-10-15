Сибіга різко відповів Лаврову на відмову від перемир’я

Сибіга пояснив, чому Кремль більше не боїться Трампа

«Російські вбивці не мають жодної поваги до закликів до миру»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відреагував на відмову очільника російського МЗС Сергія Лаврова від припинення вогню. Український дипломат звинуватив Кремль у зухвалому ігноруванні мирних пропозицій президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Сибіги в соцмережі X.

«Росія відкидає мир. Це знають усі. Але те, наскільки відкрито вона готова відкидати пропозиції президента Трампа, показує, наскільки зухвалою вона стала. Російські вбивці не мають жодної поваги до закликів до миру», – наголосив Сибіга.

Очільник українського МЗС також пов'язав дедалі зухвалішу поведінку Москви з послабленням міжнародного тиску на Росію. «Ось що відбувається, коли тиск послаблюється: що менше тиску, то більше зухвалості», – підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше очільник російського МЗС Сергій Лавров виступив проти припинення вогню, повторивши твердження російської пропаганди про нібито використання Україною перемир'я для переозброєння.

«Жодного припинення вогню, щоб Зеленського знову привели до тями й накачали зброєю, не буде», – заявив представник країни-агресора. При цьому Лавров не уточнив, за яких умов Москва взагалі готова розглядати припинення бойових дій.

Крім цього, Лавров заявив, що Москва нібито не отримувала офіційних пропозицій США щодо завершення війни в Україні. За його словами, Кремлю відомо лише про публікації західних ЗМІ, у яких ідеться про можливе припинення бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту.