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    У світі

    Колишня посол США при ООН очолила USAID

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    Саманта Пауер - американський дипломат, політолог і журналіст ірландського походження - Колишня посол США при ООН очолила USAID
    Саманта Пауер - американський дипломат, політолог і журналіст ірландського походження

    Нова очільниця організації має намір зосередитися на протистоянні Covid-19, змінам клімату і гуманітарним кризам

    Обраний президент США Джо Байден призначив колишнього посла США при ООН Саманту Пауер очільницею Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

    Про це повідомляється в Twitter-акаунті Biden-Harris Presidential Transition.

    «Провідний голос гуманної та принципової участі Америки у світі, вона згуртує міжнародне співтовариство та співпрацюватиме з нашими партнерами, щоб протистояти найбільшим викликам сучасності», – йдеться у заяві.

    Саманта Пауер зазначила, що як журналіст, активіст і дипломат стала свідком впливу USAID на зміни у світі. 

    «У цей критичний момент мені надзвичайно пощастило, що я маю можливість знову служити, працюючи з неймовірною командою USAID, щоб протистояти Covid-19, змінам клімату, гуманітарним кризам, тощо», – написала Пауер в своєму Twitter.

    Саманта Пауер - американський дипломат, політолог і журналіст ірландського походження. 28-й Посол США при ООН. Професор Гарвардського університету і лауреат Пулітцерівської премії 2003 за книгу «Проблема з пекла: Америка в століття геноциду», старший радник Барака Обами з питань зовнішньої політики під час передвиборчої кампанії останнього.

    Широкого розголосу набув інцидент за її участі під час одного з засідань Ради Безпеки ООН. Коли під час засідання російська сторона заявила, що референдум в Криму у березні 2014 року був законним Пауер підбігла до російського представника Віталія Чуркіна, накричала на нього і посіпала за плече, а на наступному засіданні заявила: «Злодій може вкрасти власність, але це не дає йому права володіти цією власністю».

    До слова, Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа в зв'язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.

    Теги: США ООН посол журналіст
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