Колишня посол США при ООН очолила USAID

Обраний президент США Джо Байден призначив колишнього посла США при ООН Саманту Пауер очільницею Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомляється в Twitter-акаунті Biden-Harris Presidential Transition.

«Провідний голос гуманної та принципової участі Америки у світі, вона згуртує міжнародне співтовариство та співпрацюватиме з нашими партнерами, щоб протистояти найбільшим викликам сучасності», – йдеться у заяві.

President-elect Biden has nominated Ambassador Samantha Power as USAID Administrator.



A leading voice for humane and principled American engagement in the world, she will rally the international community and work with our partners to confront the biggest challenges of our time. pic.twitter.com/Gv9G8CLrI5