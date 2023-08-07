Сезон у Криму провалено: росіяни більше не хочуть відпочивати, навіть із знижками

Упродовж липня кількість бажаючих відпочити в окупованому Криму скоротилася майже наполовину

Кількість заброньованих готелів в окупованому Криму в другій половині липня скоротилося на 45% порівняно з першою половиною місяця. Готелі завантажені в середньому на 50-60%, та намагаються компенсувати збитки, роблячи максимальні для пікового сезону відпочинку знижки, та намагаючись залучити нових відпочивальників. Про це пише російська газета «Коммерсант», з посиланням на представників місцевого туристичного бізнесу.

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Менеджер готельної компанії Upro Group Катерина Мільчинська вважає 2023 рік найскладнішим і правальним. За словами комерційного директора готелю Ribera Resort & SPA Олени Печериці, зниження цін у готелях у липні сягає 25%. Причиною такого різкого падіння попиту вона вважає транспортні проблеми та страх багатьох туристів, особливо сімей з дітьми, щодо безпеки.

Цієї весни та влітку Крим неодноразово зазнавав атак українських безпілотників. У ніч проти 19 липня внаслідок нальоту дронів спалахнув склад боєприпасів у районі міста Старий Крим, а 22 липня – військовий аеродром у Красногвардійському районі.

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Керченський міст, що зʼєднує окупований півострів із Краснодарським краєм, з початку війни в Україні двічі зазнавав руйнівних атак. 8 жовтня 2022 року внаслідок підриву вантажівки з вибухівкою обрушилася частина мосту та спалахнув потяг із нафтопродуктами. 17 липня цього року міст був знову атакований. Наразі рух мостом обмежений. Охочим потрапити з Росії до Криму пропонують їхати через «нові території» – так Росія називає окуповані частини України.

Нагадаємо, цієї суботи окупаційна влада Криму вирішила терміново евакуювати людей які відпочивають на пляжах Криму через загрозу атаки морського дрону. Відповідне відео з'явилось у соцмережі. Так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у севастопольській морській зоні у відкритому морі флот виявив надводний безпілотник. «У зв'язку з цим спецслужбами ухвалено рішення про обмеження руху яликів із Балаклави на пляжі та назад», – зазначав Развожаєв.