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Як окупанти тепер захищатимуть Кримський міст: соцмережі показали фото

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Як окупанти тепер захищатимуть Кримський міст: соцмережі показали фото
Окупанти намагаються захистити Кримський міст від українських дронів
фото з відкритих джерел

Росіяни вирішили укріпити Кримський міст надводними загородженнями

Після «бавовни» в Криму російські окупанти додатково огородили Кримський міст «спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями». Про це повідомила низька російських Telegram-каналів.

Загородження біля Кримського мосту
Загородження біля Кримського мосту
фото з відкритих джерел

Окупанти вважають, що в перспективі конструкції захищатимуть міст від ударів на всій його протяжності. Такі загородження призначені для захисту від надводних і підводних дронів, стверджують пропагандисти.

Нагадаємо, що 17 липня після вибуху впав проліт Кримського мосту.

Як повідомлялося, керівник української розвідки Кирило Буданов сказав, що Збройні сили України невдовзі увійдуть до Криму. Чекати на фактичне звільнення півострова від окупантів залишилося недовго, заявив він. Точну дату деокупації півострова Буданов називати не став, однак ще раз наголосив, що відбудеться це скоро.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Велика Британія готує український спецназ для деокупації Криму. Як стверджує видання, деокупація Криму має відбутися до Різдва.

Теги: Кримський міст Крим

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