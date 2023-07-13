Запрошення України до НАТО: експрем’єр-міністр Литви пояснив, який сигнал мав отримати Путін

Андрюс Кубіліус: «Росіяни мають чітко побачити розуміння Заходу, що Україна на боці Заходу, що Росія не може отримати Україну»

Запрошення України до альянсу НАТО мало б стати сигналом для Росії, що вона ніколи не зможе захопити українські території. Про це заявив член Ради Безпеки КБФ, експрем’єр-міністр Литви Андрюс Кубіліус під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«До саміту виглядало так, що є повне погодження про те, що ми говоримо на саміті не про реальне членство України в НАТО, оскільки всі, в тому числі президент Зеленський говорив, що ми не можемо очікувати, що Україні миттєво буде надано членство в Альянсі, поки йде війна. Питання було щодо запрошення до членства. Формальна процедура. На мою думку, попри той факт, що це формальна процедура, вона має велике політичне значення. І це був би досить чіткий політичний сигнал російським політичним елітам і простим людям», – заявив Кубіліус

Експрем’єр-міністр Литви порівняв процес приєднання України до НАТО із далекобійною ракетою проти Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Росіяни мають чітко побачити розуміння Заходу, що Україна на боці Заходу, що Росія не може отримати Україну. Якою б в них не була ностальгія по минулому і таке інше. Навіть просто зі стратегічної точки зору треба було надати сигнал Кремлю: послухайте, хлопці, всі ваші недолугі плани щодо війни проти України – це все нонсенс, Україна буде членом НАТО. Але це не було зроблено», - сказав член Ради Безпеки КБФ.

Він зазначив, що вагалися лише дві країни - Німеччина та Сполучені Штати.

У той же час Андрюс Кубіліус висловив сподівання, що на наступному саміті в Вашингтоні «буде добра нагода як для президента Байдена, так і для всієї адміністрації виступити з іншою заявою».

Нагадаємо, президент Зеленський повідомив, коли Україна стане членом НАТО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, на саміті НАТО було ухвалено рішення створити замість Комісії Україна-НАТО нову Раду Україна-НАТО, яка буде вирішувати кризові питання.

Як повідомлялося, за підсумками першого дня саміту НАТО стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ). Проте невідомо, коли це станеться.