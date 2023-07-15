У Європі розглядається лобіювання санкцій проти російського алюмінію – ЗМІ

European Aluminium радить не поширювати санкції на російський «Русал»

Торгова група European Aluminium хоче закликати до запровадження санкцій ЄС щодо російського алюмінію

Європейська група алюмінієвої промисловості European Aluminum розглядає можливість лобіювання санкцій Європейського cоюзу щодо російського алюмінію, однак виступає проти того, щоб вони стосувалися найбільшого в країні виробника «Русал». Про це повідомляє Reuters із посиланням на документ, розісланий членам групи.

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Очільник European Aluminium заявив, що торгова група підготувала внутрішній меморандум з метою планування і не має інформації про будь-які вже узгоджені санкції ЄС. Європейська комісія прокоментувати ситуацію відмовилася.

У документі, датованому липнем 2023 року йдеться про те, що члени European Aluminum обговорювали можливість «активно закликати ЄС до санкцій щодо російського алюмінію».

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При цьому в меморандумі наголошується, що масштаби діяльності «Русал» роблять санкції проти цієї компанії проблематичними.

«Тому European Aluminum рекомендує уникати націлювання санкцій ЄС на «Русал» як на компанію», – пояснили в асоціації.

Як пише видання, «Русал» торік виготовив чотири мільйони метричних тонн первинного алюмінію, що становить майже 6% світових поставок.

Крім того, «Русал» володіє ірландським Aughinish, найбільшим у ЄС заводом із переробки глинозему, а також заводом Kubal у Швеції.

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Орієнтовна ціна алюмінію на Лондонській біржі металів зросла на 0,2% до 2282,50 доларів за метричну тонну. Загалом цього року вартість знизилася на 4%.

Американська торгова група Aluminum Association заявила, що спостерігала за агресією Росії в Україні з «дедалі більшою тривогою» і підтримувала зв’язок з European Aluminium.

«Промисловість підтримує будь-які зусилля уряду США та союзників щодо подолання триваючої кризи, включаючи нові мита на імпорт алюмінію з Росії, оголошені на початку цього року», – йдеться в заяві.

Як уточнюється, на частку Росії припадає менше 3% імпорту алюмінію США.

Наразі ЄС обмежив імпорт лише незначної кількості конкретних виробів із алюмінію з РФ: алюмінієвих плит, листів або смуг товщиною понад 0,2 мм.

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Останній пакет санкцій було ухвалено у червні і найближчим часом активного обговорення іншого пакету не передбачається.

Нагадаємо, 10 березня уряд Канади запровадив заборону імпорту сталі та алюмінію з Росії.

До слова, 24 лютого уряд Сполучених Штатів оголосив про запровадження нового пакету санкцій проти РФ, який охопив металургійну, гірничодобувну галузі, а також десятки фізичних осіб та організацій. Також було введено 200% мито на імпорт алюмінію та алюмінієвих продуктів із Росії.