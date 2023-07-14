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У Курській області Росії біля відділку ФСБ впав дрон (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Курській області Росії біля відділку ФСБ впав дрон (фото, відео)
Уламки безпілотника, який нібито впав у Курчатові
фото: Telegram / Mash

Уламки безпілотника впали на житловий будинок

Уночі 14 липня у місті Курчатов Курської області РФ пролунав вибух. Росіяни кажуть про падіння уламків безпілотника приблизно за сто метрів від будівлі місцевого управління ФСБ. Про це повідомив російський Telegram-канал Mash.

Як зазначається, Курчатов розташований за чотири кілометри від Курської АЕС.

Фрагменти БпЛА були зафіксовані на різних локаціях. Так, уламки дрона впали на житловий будинок, де були вибиті вікна. Крім того, фрагменти дрона потрапили на другий поверх будівлі на вулиці Енергетиків. Деякі уламки почали розбирати місцеві жителі.

Даних щодо потерпілих немає. Місце події оточили правоохоронці.

Mash опублікував відео вибуху та фото з уламками БпЛА.

Стверджується, що цей дрон був саморобний і на реактивній тязі. За свідченнями мешканців населеного пункту, він врізався у ялинку біля будинку.

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Уламки безпілотника, який нібито впав у Курчатові
фото: Telegram / Mash

На оприлюднених знімказ показана, попередньо, тайванська турбіна Kingtech K-210G, яка стояла на БпЛА. Як пише Telegram-канал, через її звук місцеві могли прийняти безпілотник за ракету.

Нагадаємо, пізно ввечері 13 липня на околиці російського міста Воронеж Воронезької області прогримів гучний вибух. Росіяни казали про ймовірну роботу сил протиповітряної оборони.

До слова, 13 липня в окупованому Мелітополі Запорізької області трапився гучний вибух. 

Крім того, 8 липня в місті Шебекіно Білгородської області РФ виникли масштабні пожежі після обстрілів. 

Теги: росія вибух безпілотник

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